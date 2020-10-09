09 октября 2020

Коронавирус: последние новости 10 октября. Россия установила рекорд по новым заражениям, пик заболеваемости наступит не скоро

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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Россия побила рекорд по числу новых случаев COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 октября, — 304-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 214-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 355 940, достигнув отметки в 37 090 673. Из них выздороветь удалось уже 27 785 331 пациентам (+250 791). Жертвами COVID-19 стали 1 076 658 человек (+5 678).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 7 893 405 американцам. Следом идут Индия (6 977 008) и Бразилия (5 057 190). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 272 238.лючить звук

Вакцина и лекарство

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал ненастоящей российскую вакцину от коронавирус. Он призвал дождаться проверенный препарат. Несмотря на это, народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура предложил закупить у России партию вакцины от коронавирусной инфекции. Он уверен, что препарат эффективен.

У российского лекарства от коронавируса ярко выражены побочные эффекты, заявила фармацевт. Препарату нужен специальный способ применения. При этом лекарство рекомендуется пить только при наблюдении врача, а лучше в стационаре.

Коронавирус в России

В России за минувшие сутки обнаружено 12 126 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии в стране. От инфекции за сутки скончался 201 человек. В Кремле заявили, что дальнейшее усугубление ситуации приведет к новым решениям со стороны федеральных властей. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил ограничения на въезд в регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал россиян терпеливо отнестись к введенным ограничительным мерам. По его словам, ситуация изменится с началом вакцинации. При этом глава столицы отметил, что готов закрыть Москву, если рост заболеваемости не прекратится.

В Госдуме заявили, что Россия выйдет на плато только в следующем месяце. Подобный прогноз сделали и в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Там считают, что в ноябре страна достигнет пика эпидемии. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что вторая волна коронавируса в России идет по сценарию, близком к западному. По его мнению, это четко иллюстрирует процент смертности от вируса.

Иммунолог заявил, что ОРВИ и другие простудные заболевания не приводят к выработке антител от коронавируса. Человек не может получить иммунитет к COVID, переболев другой инфекцией. Тем временем люди, перенесшие коронавирус, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Среди них жжение стоп ног и странные запахи. Также некоторые пациенты заявили о проблемах с сердцем и памятью. Последствия появились примерно через две недели после выздоровления.

Коронавирус в мире

ВОЗ создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока неизвестно, сколько он будет держаться. Другой вопрос, на который ВОЗ рассчитывает найти ответ, — это насколько серьезным будет повторное протекание болезни. И возможно ли заражение более легкой формой вируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что быстро выздороветь после заражения ему помог в первую очередь экспериментальный препарат из антител. По его словам, лекарство «Регенерон» «уничтожило вирус». Трамп добавил, что врачи говорили ему, что у него может развиться тяжелая форма коронавируса и что он может не выздороветь.

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