Россия побила рекорд по числу новых случаев COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 октября, — 304-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 214-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 355 940, достигнув отметки в 37 090 673. Из них выздороветь удалось уже 27 785 331 пациентам (+250 791). Жертвами COVID-19 стали 1 076 658 человек (+5 678).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 7 893 405 американцам. Следом идут Индия (6 977 008) и Бразилия (5 057 190). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 272 238.лючить звук

Вакцина и лекарство

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал ненастоящей российскую вакцину от коронавирус. Он призвал дождаться проверенный препарат. Несмотря на это, народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура предложил закупить у России партию вакцины от коронавирусной инфекции. Он уверен, что препарат эффективен.

У российского лекарства от коронавируса ярко выражены побочные эффекты, заявила фармацевт. Препарату нужен специальный способ применения. При этом лекарство рекомендуется пить только при наблюдении врача, а лучше в стационаре.

Коронавирус в России

В России за минувшие сутки обнаружено 12 126 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии в стране. От инфекции за сутки скончался 201 человек. В Кремле заявили, что дальнейшее усугубление ситуации приведет к новым решениям со стороны федеральных властей. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил ограничения на въезд в регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал россиян терпеливо отнестись к введенным ограничительным мерам. По его словам, ситуация изменится с началом вакцинации. При этом глава столицы отметил, что готов закрыть Москву, если рост заболеваемости не прекратится.

В Госдуме заявили, что Россия выйдет на плато только в следующем месяце. Подобный прогноз сделали и в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Там считают, что в ноябре страна достигнет пика эпидемии. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что вторая волна коронавируса в России идет по сценарию, близком к западному. По его мнению, это четко иллюстрирует процент смертности от вируса.

Иммунолог заявил, что ОРВИ и другие простудные заболевания не приводят к выработке антител от коронавируса. Человек не может получить иммунитет к COVID, переболев другой инфекцией. Тем временем люди, перенесшие коронавирус, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Среди них жжение стоп ног и странные запахи. Также некоторые пациенты заявили о проблемах с сердцем и памятью. Последствия появились примерно через две недели после выздоровления.

Коронавирус в мире

ВОЗ создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока неизвестно, сколько он будет держаться. Другой вопрос, на который ВОЗ рассчитывает найти ответ, — это насколько серьезным будет повторное протекание болезни. И возможно ли заражение более легкой формой вируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что быстро выздороветь после заражения ему помог в первую очередь экспериментальный препарат из антител. По его словам, лекарство «Регенерон» «уничтожило вирус». Трамп добавил, что врачи говорили ему, что у него может развиться тяжелая форма коронавируса и что он может не выздороветь.