Apple готовит революционную презентацию в ноябре

Apple готовит сразу несколько новинок для своих поклонников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания Apple 10 ноября может провести третью за эту осень презентацию, на которой покажет MacBook с принципиально новым процессором ARM, операционную систему с переработанным дизайном, а также гаджет для отслеживания местоположения предметов на карте AirTags. Аналитики также не исключают, что на презентации представят полноразмерные безпроводные наушники AirPods Studio.

Apple намерена удивить поклонников ноутбуком на процессоре ARM, вес которого составит всего один кг, а время работы без зарядки — до 20 часов, поделился своим предположением с «Известиями» директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов. Он отметил, что главная причина перевода компьютеров с классических процессоров x86 на ARM — это эффективность. При прочих равных возможностях ARM мощнее и энергоэффективнее. Бакунов полагает, что все устройства Apple (часы, смартфоны, а теперь и ноутбуки) будут с одним процессором по спецификации — ARM. «Архитектура ARM на устройствах всех форматов подразумевает создание бесшовной экосистемы. То есть приложения для iOS и iPadOS будут запускаться на MacBook по умолчанию», — отметил эксперт.

Главный аналитик TelecomDaily Денис Кусков добавляет, что Apple стремится создать универсальную экосистему, а для этого в «операционке» появится и новый Safari, и совершенно иные по дизайну приложения. Свежая macOS сможет работать как с приложениями, написанными под будущие ARM-процессоры, так и с программами, созданными для актуальных процессоров Intel.

Другой претендент на анонс — Bluetooth-метка AirTags. Предполагается, что гаджет можно будет прикрепить к ценному предмету (например, бумажник) и отслеживать его местонахождение на карте. Инсайдер Джон Проссер считает, что по размеру новинка будет сравнима с крышкой от бутылки. Apple также может представить полноразмерные наушники AirPods Studio. Их преимуществом станет система активного шумоподавления, встроенный голосовой ассистент Siri и ретростиль. Кроме того, гаджет позволит отслеживать свое местоположение на карте.