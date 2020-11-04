Представители Байдена заявили о его победе на выборах в США

Джо Байден пока что собрал 50,1% голосов американцев Фото: Andrew Harnik, AP/TASS

Кандидат на пост президента США Джо Байден победил на выборах. Об этом заявили в его штабе.

«Мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы», — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр, пишет РИА «Новости». На данный момент у Байдена 50,1% голосов, а у Дональда Трампа — 48,3%. Всего обработано 98% бюллетеней.

Для победы на выборах в США кандидат должен набрать 270 голов выборщиков. Сейчас у Байдена их 238, а у Трампа — 213. Голоса не подсчитаны еще в Джорджии, Северной Каролине и в Пенсильвании. В последних двух штатах на это может уйти несколько дней, так что говорить о победе кого-либо из кандидатов еще рано.

По мнению политологов, если Трамп победит, он будет вести себя совершенно по-другому. Трамп будет стараться войти в историю, заявил политолог Сергей Марков телеканалу 360. Он выразил мнение, что Трамп будет готовить свою дочь Иванку в качестве следующего президента Америки и делать все для ее победы на будущих выборах.