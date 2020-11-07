Иммунолог объяснил, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее

Половые гормоны влияют на особенности функционирования иммунной системы. Мужчинам из-за отсутствия гормона эстрогена тяжелее переносить коронавирусную инфекцию, считает иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы», — отмечает Болибок в интервью «Ленте.ру».
Врач подчеркнул, что мужской гормон — тестостерон — не обладает такими свойствами. Кроме того, по словам Болибока, при коронавирусе также важно состояние внутренней оболочки сосудов, однако из-за гормонов у мужчин чаще выражены проявления атеросклероза. «Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин», — рассказал иммунолог. «Обратной стороной медали» он назвал то, что женщины чаще мужчин сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что коронавирус негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин. В частности, COVID-19 грозит бесплодием или же может неблагоприятно сказаться на здоровье будущих детей. Между тем нейрофизики Имперского колледжа Лондона выявили у переболевших коронавирусом людей ухудшение умственной деятельности и другие неврологические проблемы, сообщает «Национальная служба новостей». Большинство россиян считает коронавирус опасным заболеванием. Таким мнением они поделились в опросе издания Nation News.
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