При выборе незамерзающей жидкости для авто нужно внимательно изучать этикетку и обращать внимание на запах. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
«Добросовестный производитель укажет наименование компании, надписи на этикетке будут хорошо читаться. Помимо инструкции, на флаконе должен быть указан срок годности и подробный состав», — пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Кроме того, у товара должно быть свидетельство о госрегистрации. Автоэксперты обычно советуют брать незамерзающую жидкость, рассчитанную на температуру в -10 градусов.
Некачественные «незамерзайки» опасны тем, что в них обычно используется метанол, предупредили эксперты. Метиловый спирт токсичен, может вызвать острые отравления, ожоги слизистой, боли в сердце и печени, дерматиты и другие недуги. Ведомство сообщает, что каждый год в РФ регистрируется около 1,2 тысячи отравлений метанолом, более 80% случаев приводят к смерти. При этом метаноловые жидкости привлекают водителей низкой ценой. Эксперты советуют пользоваться ими крайне осторожно.
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