13 ноября 2020

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать «незамерзайку». Некоторые жидкости могут убить

© Служба новостей «URA.RU»
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Используя «незамерзайку» на метаноле, нужно быть крайне осторожным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При выборе незамерзающей жидкости для авто нужно внимательно изучать этикетку и обращать внимание на запах. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

«Добросовестный производитель укажет наименование компании, надписи на этикетке будут хорошо читаться. Помимо инструкции, на флаконе должен быть указан срок годности и подробный состав», — пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Кроме того, у товара должно быть свидетельство о госрегистрации. Автоэксперты обычно советуют брать незамерзающую жидкость, рассчитанную на температуру в -10 градусов.

Некачественные «незамерзайки» опасны тем, что в них обычно используется метанол, предупредили эксперты. Метиловый спирт токсичен, может вызвать острые отравления, ожоги слизистой, боли в сердце и печени, дерматиты и другие недуги. Ведомство сообщает, что каждый год в РФ регистрируется около 1,2 тысячи отравлений метанолом, более 80% случаев приводят к смерти. При этом метаноловые жидкости привлекают водителей низкой ценой. Эксперты советуют пользоваться ими крайне осторожно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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