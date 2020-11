Крупнейшая ММА-компания мира проведет первый турнир в России

Всего в боях примет участие 26 спортсменов из России и Беларуси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Промоутерская компания ONE, входящая в пятерку самых влиятельных организаций в мире ММА, проведет первый турнир в России по кикбоксингу. Турнир пройдет в Екатеринбурге в рамках партнерства с российским промоушеном Fair Fight (Екатеринбург). Об этом сообщили представители свердловской компании.

«Fair Fight и ONE проведут несколько совместных турниров — первый состоится 28 ноября в Академии единоборств РМК и будет называться Road to One. Во время каждого шоу будет проходить своеобразная квалификация для четырех бойцов из России и СНГ — они будут драться между собой за возможность выступать в Азии», — говорится в сообщении. Всего в боях примет участие 26 спортсменов из России и Беларуси.

Кандидатов для боев будет согласовывать лично вице-президент One Рич Франклин, который отвечает за подбор бойцов со всего мира. По его словам, Екатеринбург был выбран благодаря системной работе лиг RCC и Fair Fight (обе основаны РМК). «Эта наша первая вылазка в Россию, и RCC — очевидный выбор для старта, учитывая количество бойцов и успех на местном уровне. Я рад, что один из четырех участников турнира пополнит наш ростер», — уточнил Франклин.

Взаимодействие компаний поможет российским бойцам открыть двери в азиатский спорт, который по развитию догоняет США. Например, одноклубник уральского бойца Петра Яна — Денис Лаврентьев — не может попасть в UFC, а участие в турнирах ONE Championship даст ему шанс выйти на мировой уровень.

Лига Fair Fight — это российская организация, которая занимается проведением международных турниров по кикбоксингу. Организация создана в 2016 году главой РМК Игорем Алтушкиным. Генеральный спонсор — Русская Медная Компания (РМК). Все турниры Fair Fight проходят только в Екатеринбурге. Для участия в турнирах приглашаются бойцы из разных стран и других организаций. Главная цель — возвращение популярности кикбоксинга в России и появление новых звезд в нашей стране.