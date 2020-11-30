Попова поручила проверить жалобы на концерт Басты в Петербурге

Роспотребнадзор выяснит, соблюдались ли на мероприятии действующие в Петербурге требования законодательства Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить обстоятельства концерта рэпера Басты в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований», — пишет РИА «Новости».

Концерт музыканта прошел 27 ноября. На несоблюдение ограничительных мер начали жаловаться пользователи соцсетей. Ранее президент Национальной ассоциации заслуженных врачей Виктор Егоров осудили Басту за концерт во время вспышки коронавируса. По его словам, организаторы мероприятия подвергли здоровье и жизни людей опасности. С ним согласился академик РАН Николай Брико. Он также напомнил о недопустимости проведения массовых мероприятий и высоком риске заразиться. Сам рэпер увидел в критике его концертов нападки конкурентов. Он добавил, что на концертах не было билетов без мест и отсутствовал танцевальный партер, а всем зрителям, пришедшим без медицинских масок, их раздавали на входе бесплатно.