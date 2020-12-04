Путин встретится с губернаторами для решения важного вопроса

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин обсудит с главами регионов внедрение в стране искусственного интеллекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин обсудит с губернаторами внедрение искусственного интеллекта в стране. Для этих целей глава государства отдельно встретится со всеми главами регионов.

«Путин сообщил, что отдельно соберет губернаторов, чтобы обсудить тему внедрения искусственного интеллекта», — сообщает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что технологии, направленные на развитие такого интеллекта, открывают для человечества новые горизонты.

Президент в ходе конференции Сбербанка «Искусственный интеллект — главная технология XXI века также обозначил сроки цифровой трансформации всей страны. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», нужно повсеместно внедрить искусственный интеллект в ближайшие десять лет.

Ранее глава государства подчеркивал, что искусственный интеллект никогда не заменит человека, сообщает RT. По словам Путина, человек в любом случае будет контролировать современные машины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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