Путин встретится с губернаторами для решения важного вопроса

Президент РФ Владимир Путин обсудит с губернаторами внедрение искусственного интеллекта в стране. Для этих целей глава государства отдельно встретится со всеми главами регионов.
«Путин сообщил, что отдельно соберет губернаторов, чтобы обсудить тему внедрения искусственного интеллекта», — сообщает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что технологии, направленные на развитие такого интеллекта, открывают для человечества новые горизонты.
Президент в ходе конференции Сбербанка «Искусственный интеллект — главная технология XXI века также обозначил сроки цифровой трансформации всей страны. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», нужно повсеместно внедрить искусственный интеллект в ближайшие десять лет.
Ранее глава государства подчеркивал, что искусственный интеллект никогда не заменит человека, сообщает RT. По словам Путина, человек в любом случае будет контролировать современные машины.
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