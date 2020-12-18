Ученые нашли новый фактор, влияющий на заражение коронавирусом

Риск заразиться коронавирусом выше в узком коридоре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Специалисты Американского института физики выяснили, как окружающее человека пространство влияет на распространение коронавируса при ходьбе. По их мнению, динамика распределения воздушного потока в узких коридорах является фактором, который увеличивает риск заражения новым вирусом.

Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Physics of Fluids, существует два режима рассеивания облака капель, которые выделяются при чихании или кашле, передает сайт argumenti.ru. В открытом пространстве облако капель остается вокруг человека и постепенно рассеивается. В то время как, в узких коридорах облако отделяется от идущего человека и оказывается позади, формируя пузырь. По словам ученых, вероятность заражения коронавирусной инфекцией в узких коридорах гораздо выше, так как все капли собраны в одном месте.

Ранее иммунолог Михаил Костинов рассказал, как долго переболевший коронавирусом остается заразным. По его словам, человек в зависимости от тяжести заболевания может быть носителем коронавируса вплоть до трех месяцев.