Ученые нашли новый фактор, влияющий на заражение коронавирусом

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Поликлиника №3. Тюмень, коридор
Риск заразиться коронавирусом выше в узком коридоре Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Специалисты Американского института физики выяснили, как окружающее человека пространство влияет на распространение коронавируса при ходьбе. По их мнению, динамика распределения воздушного потока в узких коридорах является фактором, который увеличивает риск заражения новым вирусом.

Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Physics of Fluids, существует два режима рассеивания облака капель, которые выделяются при чихании или кашле, передает сайт argumenti.ru. В открытом пространстве облако капель остается вокруг человека и постепенно рассеивается. В то время как, в узких коридорах облако отделяется от идущего человека и оказывается позади, формируя пузырь. По словам ученых, вероятность заражения коронавирусной инфекцией в узких коридорах гораздо выше, так как все капли собраны в одном месте.

Ранее иммунолог Михаил Костинов рассказал, как долго переболевший коронавирусом остается заразным. По его словам, человек в зависимости от тяжести заболевания может быть носителем коронавируса вплоть до трех месяцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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