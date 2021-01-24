В Тюмени на несанкционированную акцию вышли от 800 до трех тысяч человек
Прошел митинг в поддержку Навального — многодетным семьям могут отменить транспортный налог — авиаперевозчик откроет прямые рейсы на юг страны — ишимских учителей обязали проверять противопожарную безопасность. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 25 января — в обзоре URA.RU:
В Тюмени прошел митинг в поддержку Навального
- 23 января в Тюмени прошло шествие от «Технопарка» до здания областной думы в поддержку блогера Алексея Навального. В нем, по разным данным приняли участие от 800 до 3 000 человек. В штабе Навального сообщили о задержании своего сотрудника Сергея Осколкова.
Многодетным семьям могут отменить транспортный налог
- В регионе хотят частично отменить транспортный налог для многодетных семей. Такой законопроект внесен в областную думу.
Utair открывает новые прямые рейсы на юг РФ
- Жители смогут без пересадок улететь в Анапу и Геленджик. Новые рейсы, которые будут производиться два раза в неделю лайнерами авиакомпании Utair, появятся в 2021 году.
Ишимских педагогов обязали проверять дома
- Администрации Ишима обязала педагогов проверять частные дома на предмет противопожарной безопасности. Об этом местный житель рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на URA.RU в