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Самое актуальное в Тюменской области на 25 января. Utair открывает прямые маршруты на юг, многодетным могут отменить налог на транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Тюмень
В Тюмени на несанкционированную акцию вышли от 800 до трех тысяч человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прошел митинг в поддержку Навального — многодетным семьям могут отменить транспортный налог — авиаперевозчик откроет прямые рейсы на юг страны — ишимских учителей обязали проверять противопожарную безопасность. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 25 января — в обзоре URA.RU:

В Тюмени прошел митинг в поддержку Навального

  • 23 января в Тюмени прошло шествие от «Технопарка» до здания областной думы в поддержку блогера Алексея Навального. В нем, по разным данным приняли участие от 800 до 3 000 человек. В штабе Навального сообщили о задержании своего сотрудника Сергея Осколкова.

Многодетным семьям могут отменить транспортный налог

Utair открывает новые прямые рейсы на юг РФ

  • Жители смогут без пересадок улететь в Анапу и Геленджик. Новые рейсы, которые будут производиться два раза в неделю лайнерами авиакомпании Utair, появятся в 2021 году.

Ишимских педагогов обязали проверять дома

  • Администрации Ишима обязала педагогов проверять частные дома на предмет противопожарной безопасности. Об этом местный житель рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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