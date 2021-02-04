В Кремле рассказали, как Путин относится к участникам протестов

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин оценивает россиян, участвующих в несогласованных митингах, как людей, которые нарушают закон Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Президент РФ Владимир Путин оценивает россиян, участвующих в несогласованных митингах, как к людям, которые нарушают закон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время конференц-колла у Песков спросили, как Путин воспринимает тех, кто принимает участие в незаконных акциях протеста. «Как тех, кто участвует в незаконных акциях и нарушает закон РФ, и главное — как граждан России», — ответил представитель Кремля.

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли массовые незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. 2 февраля Симановский районный суд Москвы заменил условный срок блогера Алексея Навального реальным. В колонии он проведет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом. Песков заявил, что проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность, однако действия полиции по пресечению таких акций оправданны, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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