В Кремле рассказали, как Путин относится к участникам протестов

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин оценивает россиян, участвующих в несогласованных митингах, как людей, которые нарушают закон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Президент РФ Владимир Путин оценивает россиян, участвующих в несогласованных митингах, как к людям, которые нарушают закон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время конференц-колла у Песков спросили, как Путин воспринимает тех, кто принимает участие в незаконных акциях протеста. «Как тех, кто участвует в незаконных акциях и нарушает закон РФ, и главное — как граждан России», — ответил представитель Кремля.

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли массовые незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. 2 февраля Симановский районный суд Москвы заменил условный срок блогера Алексея Навального реальным. В колонии он проведет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом. Песков заявил, что проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность, однако действия полиции по пресечению таких акций оправданны, передает RT.