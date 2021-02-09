Wylsacom заявил, что арендовал самолет, чтобы слетать из Москвы в Сочи Фото: Instagram Валентина Петухова
Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) получил волну критики от подписчиков после того, как выкупил целый самолет для полета из Москвы в Сочи. Россияне поспешили написать Петухову, что он «зажрался».
Петухов опубликовал пост несколько дней назад, в котором сообщил, что купил все билеты в салоне самолета. На фотографии блогер сидел на борту один. «Взял самолет в шеринг и долетел до Сочи как положено. Когда командир по громкой связи приветствует словами „добро пожаловать на борт, Wylsacom“ ты понимаешь, что все было не зря», — писал тогда Wylsacom.
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