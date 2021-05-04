Дудь ответил на обвинения Ивангая в трусости. «Принципиальная для нас штука»

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь прокомментировал недовольство Ивангая интервью Фото:

Журналист Юрий Дудь заявил, что вырезал фрагмент речи блогера Ивангая (Ивана Рудского), потому что заботится о создании качественного ролика. Об этом ведущий написал в telegram-канале.

Ивангай заявил, что Дудь вырезал часть интервью про репрессии НКВД, потому что побоялся обнародовать такую информацию. Вырезанный фрагмент был посвящен жизни прабабушки блогера.

«Дело касается принципиальной для нас штуки — корректности монтажа. Нам важно не измучить зрителя, поэтому из 4, 5, 6, 7, 10 часов записи до зрителя добирается сильно меньше», — написал Дудь в мессенджере. Он подчеркнул, что во время монтажа вырезаются либо неинтересные факты, либо те, которые были сказаны невнятно или растянуто.

Дудь отметил, что создает передачу с уважением к зрителю. Журналист подчеркнул, что при некачественном монтаже Ивангай мог показаться нелепым.

Ранее полиция заподозрила Дудя в пропаганде наркотиков после одного из выпусков. Проверить шоу журналиста силовиков попросила член ОП РФ Екатерина Мизулина. Источники СМИ отмечали, что пропаганду запрещенных средств она усмотрела в интервью с Ивангаем. Следователи проводят соответствующее расследование, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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