Пользователей социальных сетей рассмешил противотанковый ров, который выкопали украинские военные на границе с Россией. Они пофантазировали о том, на что больше он похож, и сравнили с другими военными объектами.
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что ров появился в рамках проекта «Стена». Было выкопано около 400 км противотанковых рвов. Стоимость всех работ оценили в 90 миллионов долларов.
В Twitter сравнили противотанковый ров в Сирии и на Украине
Twitter
В соцсетях сочли выкопанную траншею несущественной
Twitter
Русскоговорящие пользователи считают, что деньги, которые были направлены на воплощение проекта, потратили на личные нужды
Twitter
Они также пошутили, что Украина зря выстраивает защитные сооружения
Twitter
В Twitter придумали, на что нужно было потратить деньги вместо рва
Twitter
В соцсетях сочли противотанковый ров устаревшим методом защиты
Twitter
Ров на украинской границе сравнили с могилой
Twitter
В соцсетях посмеялись над названием проекта
Twitter
В «Twitter сравнили противотанковый ров с Великой Китайской стеной
Twitter
Проект был создан в 2014 году, автором инициативы ранее выступил экс-премьер Украины Арсений Яценюк. Он уверял, что работы завершат к 2018 году, но из-за недостатка финансирования его отложили.