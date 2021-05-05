Пользователи соцсетей посмеялись над рвом на границе Украины. «Похоже на братскую могилу»

05 мая 2021 в 17:34 Размер текста - 17 +

Украина пытается защититься от российских танков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Пользователей социальных сетей рассмешил противотанковый ров, который выкопали украинские военные на границе с Россией. Они пофантазировали о том, на что больше он похож, и сравнили с другими военными объектами. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что ров появился в рамках проекта «Стена». Было выкопано около 400 км противотанковых рвов. Стоимость всех работ оценили в 90 миллионов долларов. В Twitter сравнили противотанковый ров в Сирии и на Украине Twitter В соцсетях сочли выкопанную траншею несущественной Twitter Русскоговорящие пользователи считают, что деньги, которые были направлены на воплощение проекта, потратили на личные нужды Twitter Они также пошутили, что Украина зря выстраивает защитные сооружения Twitter В Twitter придумали, на что нужно было потратить деньги вместо рва Twitter В соцсетях сочли противотанковый ров устаревшим методом защиты Twitter Ров на украинской границе сравнили с могилой Twitter В соцсетях посмеялись над названием проекта Twitter В «Twitter сравнили противотанковый ров с Великой Китайской стеной Twitter Проект был создан в 2014 году, автором инициативы ранее выступил экс-премьер Украины Арсений Яценюк. Он уверял, что работы завершат к 2018 году, но из-за недостатка финансирования его отложили. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.