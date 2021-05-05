Пользователи соцсетей посмеялись над рвом на границе Украины. «Похоже на братскую могилу»

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Украина пытается защититься от российских танков Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Пользователей социальных сетей рассмешил противотанковый ров, который выкопали украинские военные на границе с Россией. Они пофантазировали о том, на что больше он похож, и сравнили с другими военными объектами.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что ров появился в рамках проекта «Стена». Было выкопано около 400 км противотанковых рвов. Стоимость всех работ оценили в 90 миллионов долларов.

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Проект был создан в 2014 году, автором инициативы ранее выступил экс-премьер Украины Арсений Яценюк. Он уверял, что работы завершат к 2018 году, но из-за недостатка финансирования его отложили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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