Блогер Даня Милохин и телеведущая Настя Ивлеева вместе примерили свадебные платья. Милохин опубликовал снимок в своем аккаунте в Instagram.
«Гэнг (с англ. — „банда“ прим. URA.RU)», — написал Милохин.
Фото сделали в Великих Луках, где проходят съемки нового шоу о российской провинции. Милохин надел нежно-розовое платье с декольте, а Ивлеева белое платье с блестками, передает «Пятый канал». На снимке они позируют в магазине одежды. Подписчики раскритиковали образ блогера. «Отвратительно», «Это уже перебор», «Был пацан и нет пацана», — написали поклонники.
Ранее Милохин опубликовал свои фото из детского дома. На них блогер смеется и обнимается с друзьями. Фанатам понравились снимки, они отметили, что Милохин выглядит мило и смешно.
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