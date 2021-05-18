Госдума приняла закон о новом порядке назначения части пенсий

Беззаявительный порядок вступит в силу с января следующего года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Страховые и социальные пенсии по инвалидности в России будут назначать без заявления. Законопроект принят Государственной думой в третьем, окончательном, чтении.

«Законом предусматривается беззаявительный порядок пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности. Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года», — говорится в сообщении на официальном сайте органа.

После внесения информации в Федеральный реестр инвалидов эти данные будут автоматически направляться в ПФР. В течение пяти рабочих дней человек с ограниченными возможностями получит извещение о назначении выплат. Кроме того, закон обязывает ПФР информировать лиц, достигших возраста 45 и 40 лет, о предполагаемом размере будущей пенсии по старости.

Ранее стало известно, что из-за повышения пенсионного возраста численность экономически активного населения в России к 2028 году вырастет на 3,5 млн человек, или на 4,6%. При этом в восьми регионах может увеличиться уровень бедности. Рост малоимущих может произойти в Карелии, Пермском крае, Саратовской области, напоминает News.ru .