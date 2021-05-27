27 мая 2021

На страховку здоровья сенаторов планируется потратить 6,5 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды, здания, министерства. Москва, совет федерации, совфед
Страхование Совета Федерации обойдется бюджету в 6 млн рублей Фото:

Сотрудников Совета Федерации (сенаторов, их помощников и аппарат) собираются застраховать от COVID на 2021—2022 годы. Максимальная сумма страховых выплат составит 1,092 млн рублей, следует из находящихся в распоряжении журналистов госконтрактов.

«Совет Федерации застрахует сенаторов, аппарат верхней палаты, а также помощников от последствий COVID-19 на 2021—2022 годы. <…> Срок контрактов — с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2022 года <…>. Максимальная сумма выплаты по страховке в России составит 1,092 млн рублей, находясь в служебной командировке за рубежом, парламентарий сможет получить до 50 € тыс», — пишут «Известия».

Страховки Совфеда на текущий год обошлись бюджету в 5,03 млн рублей, но пункта о страховке от коронавируса там нет. Депутат Госдумы Леонид Калашников считает, что страховать парламентариев не нужно. «Есть много других более опасных заболеваний, и что теперь от каждого надо страховать? Если вы боитесь заболеть, то сделайте прививку», — заявил депутат в интервью «Известиям».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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