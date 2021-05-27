27 мая 2021

Фотограф рассказала, как сделать идеальный снимок

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, фотограф
Профессиональный фотограф поделилась секретами идеального снимка Фото:

Для того, чтобы сделать идеальную портретную фотографию, достаточно знать два секрета. Ими с журналистами поделилась официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталия Аксенова.

«Самый главный секрет — это глаза. Если в глазах есть огонек, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона — это их любимый человек или любовник. Тогда они начинают заигрывать с ним глазами», — рассказала она в интервью радио Sputnik. Второй секрет в том, что кадр и фигуру делает удачным обилие ломаных линий. Если в кадре присутствует рука или нога, то их следует слегка согнуть.

Также Аксенова призвала не гнаться за дорогими фотоаппаратами и объективами. Отличную фотографию с летнего отдыха можно сделать и на смартфон.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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