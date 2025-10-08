Картаполов поддержал желание граждан Кубы помочь России в СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поддержал инициативу кубинских добровольцев, желающих присоединиться к российской армии в зоне СВО. Такое заявление он сделал, комментируя сообщения о возможном прибытии до 25 тысяч граждан Кубы.
«Мы рады всем, кто хочет помочь нашему народу в его справедливой борьбе с мировым фашизмом, кто хочет вступить в ряды Вооруженных сил России», — подчеркнул Андрей Картаполов. Информацию передало агентство Интерфакс.
Депутат отметил особо теплое отношение кубинцев к России и добавил, что нет ничего странного в желании молодых людей с Острова Свободы поддержать российскую армию. Таким образом Картаполов прокомментировал появившиеся в зарубежных СМИ сообщения о возможном вступлении до 25 тысяч кубинских добровольцев в ряды ВС РФ.
Ранее зарубежные СМИ сообщали о возможном прибытии 25 тысяч кубинских добровольцев для помощи российской армии. Хотя эти данные пока не подтверждены, эксперты изучают потенциальные преимущества кубинских бойцов по сравнению с другими иностранными военными в зоне СВО. Информацию передает RT.
