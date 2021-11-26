В комментариях пользователи потребовали вернуть пенсионный возраст Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что ему совместно с председателем думы Вячеславом Володиным и председателем правления ПФР Андреем Кигимом удалось добиться дополнительной выплаты в более чем полтора миллиарда рублей на повышение пенсий. Видео депутат опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok. В ответ пользователи пожаловались на снижение пенсий и выразили подозрение, что деньги уйдут не по назначению.

«Пенсии становятся все меньше и меньше», «Нам голодать, а им жировать», «На 8300 я буду существовать до конца жизни», — возмущаются пользователи в комментариях. Однако многие поблагодарили депутата за такую инициативу и назвали его «посланником народа».

Пользователи жалуются, что пенсионные деньги уходят не туда Фото: TikTok

Пользователи заявляют, что размер пенсии уменьшается Фото: TikTok

Пользователи не верят, что деньги дойдут до адресатов Фото: TikTok

Пользователи жалуются на очень маленький размер пенсионных выплат Фото: TikTok

Многие пользователи требуют вернуть пенсионный возраст Фото: TikTok

Пользователи выражают благодарность и доверие депутату Фото: TikTok