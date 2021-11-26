В соцсетях пожаловались на сокращение пенсий. «Нам голодать, а им жировать»

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В комментариях пользователи потребовали вернуть пенсионный возраст Фото:
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Пенсионная реформа в России

Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что ему совместно с председателем думы Вячеславом Володиным и председателем правления ПФР Андреем Кигимом удалось добиться дополнительной выплаты в более чем полтора миллиарда рублей на повышение пенсий. Видео депутат опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok. В ответ пользователи пожаловались на снижение пенсий и выразили подозрение, что деньги уйдут не по назначению.

«Пенсии становятся все меньше и меньше», «Нам голодать, а им жировать», «На 8300 я буду существовать до конца жизни», — возмущаются пользователи в комментариях. Однако многие поблагодарили депутата за такую инициативу и назвали его «посланником народа».

Пользователи жалуются, что пенсионные деньги уходят не туда
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Пользователи заявляют, что размер пенсии уменьшается
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Пользователи не верят, что деньги дойдут до адресатов
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Пользователи жалуются на очень маленький размер пенсионных выплат
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Многие пользователи требуют вернуть пенсионный возраст
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Пользователи выражают благодарность и доверие депутату
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@mdelyagin Более полутора миллиардов вместо дворцов пенсионного фонда пошли на выплаты пенсионерам!!! Почти вдвое, на 46.5% урезали программу капвложений фонда!Я окупил свою работу в #госдума н ? оригинальный звук - deputat's diary

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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