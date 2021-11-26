Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что ему совместно с председателем думы Вячеславом Володиным и председателем правления ПФР Андреем Кигимом удалось добиться дополнительной выплаты в более чем полтора миллиарда рублей на повышение пенсий. Видео депутат опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok. В ответ пользователи пожаловались на снижение пенсий и выразили подозрение, что деньги уйдут не по назначению.
«Пенсии становятся все меньше и меньше», «Нам голодать, а им жировать», «На 8300 я буду существовать до конца жизни», — возмущаются пользователи в комментариях. Однако многие поблагодарили депутата за такую инициативу и назвали его «посланником народа».
@mdelyagin Более полутора миллиардов вместо дворцов пенсионного фонда пошли на выплаты пенсионерам!!! Почти вдвое, на 46.5% урезали программу капвложений фонда!Я окупил свою работу в #госдума н ? оригинальный звук - deputat's diary
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