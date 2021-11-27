Ростехнадзор оценил версию взрыва метана на шахте в Кузбассе

Комиссия Ростехнадзора изучит различные версии аварии на шахте «Листвяжная», заявил Андрей Виль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Версия о том, что взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области вызвал резкий выброс метана, является лишь одной из нескольких. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. Он уточнил, что их проверит комиссия по техническому расследованию причин аварии.

«Версия причин аварии на шахте „Листвяжная“, озвученная [начальником Беловского территориального отдела Ростехнадзора Александром] Трокманом, не является основной или второстепенной. Это одна из нескольких версий, которые будут проверены комиссией по техническому расследованию причин аварии», — цитирует Андрея Виля РБК.

В своем telegram-канале представитель Ростехнадзора отметил, что шахты являются объектами первого класса опасности и постоянно контролируются. Так, в 2021 году на шахте «Листвяжная» зафиксировали 914 нарушений. Всего за год было проведено 127 проверок. Работа «Листвяжной» приостанавливалась девять раз, а общая сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей.

Ранее Трокман заявил, что взрыв на шахте в Кузбассе мог произойти из-за внезапного выброса метана, который выделяется при добыче угля. По его словам, газоанализаторы показали превышение нормы, но отказали во время взрыва. Трокман заявил, что в шахте давно не было нарушений, связанных с газом.

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября. В результате пожара погибли 52 человека, еще 63 пострадали. Спасателям удалось обнаружить и поднять на поверхность 11 тел. В Следственном комитете РФ завели уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Суд также арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. Шахтеры сообщили, что превышение уровня метана фиксировали с сентября. Руководство «Листвяжной» специально заклеивало газоанализаторы, чтобы скрыть реальную концентрацию газа.