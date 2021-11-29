Посол ФРГ: «Северный поток-2» не будет работать еще полгода

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Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию «Северного потока-2» Фото:
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«Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток-2» не будет введен в эксплуатацию еще полгода. Об этом заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен.

«„Северный поток-2“ еще полгода не будет работать. Поэтому предложение Украины по дополнительному транзиту в Европу 55 млрд кубометров очень хорошее», — приводит слова Фельдхузен «Интерфакс».

Посол отметила, что Россия может реализовать это предложение Украины, «если будет добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у нее есть коммерческий интерес. В то же время, реализовать идею Украины не так просто, поскольку «газ находится в России, а не на Украине».

Ранее на Украине предложили предоставить Европе дополнительные мощности по транзиту газа в объеме 55 миллиардов кубометров по специальным условиям. Именно такой объем мощностей имеет «Северный поток-2». В настоящее время Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило сертификацию «Северного потока-2». Причина — необходимость провести разделение по видам деятельности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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