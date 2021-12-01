Российского адмирала обвинили в госизмене на Украине

В «прокуратуре Автономной Республики Крым» считают, что Денис Березовский занимался подрывной деятельностью против Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Организация «Прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине, направила в суд обвинительный акт в отношении российского вице-адмирала, заместителя командирующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Его действия квалифицировали как «государственную измену». В частности, Березовского обвиняют в том, что он «отдал приказ сложить оружие и не сопротивляться российским военным во время оккупации» Крыма.

«При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и города Севастополя в порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала и командующего ВМС Украины. Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) УК Украины», — сообщает «прокуратура Автономной Республики Крым» на своей странице в Facebook.

«Ведомство» считает, что своими действиями и решениями Березовский способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины». До марта вице-адмирал занимал должность командующего ВМС Украины. Сразу после назначения он публично выступил перед личным составом украинских военно-морских сил и представителями СМИ и отказался выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

Ранее Украина попыталась экстрадировать из африканской республике Кабо-Верде российского посла, экс-депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую. Ее обвиняют в государственной измене. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Кабо-Верде по поводу «преступной деятельности» Поклонской и готовило документы на ее экстрадицию. В африканской республике отказались выполнить требование Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на угрозы Украины напомнила, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом, передает RT.