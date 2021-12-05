05 декабря 2021

Врач назвал симптомы COVID, при которых срочно нужна «скорая»

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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Врач посоветовал вызвать скорую помощь при нарушении дыхания Фото:
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Коронавирус COVID-19

Одышка является признаком того, что больному коронавирусом нужно вызвать скорую помощь. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Есть набор „симптомов красного флага“, при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего, это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 в минуту, если она уходит к 30, то это проявление одышки» — сообщил в интервью радио Sputnik Алексей Водовозов.

По его словам, нужно смотреть на динамику. Если нарастает одышка, есть нехватка воздуха и нужно остановиться, чтобы продышаться, то потребуется медицинское вмешательство.

Ранее стало известно, что после тяжелой формы коронавируса могут состариться легкие на 25-50%. У некоторых пациентов из-за постковидных изменений начинается одышка и слабость, сказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Старение легких зависит от тяжести течения болезни и степени поражения органов, сообщил URA.RU врач-пульмонолог Сергей Пурясев

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Одышка является признаком того, что больному коронавирусом нужно вызвать скорую помощь. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Есть набор „симптомов красного флага“, при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего, это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 в минуту, если она уходит к 30, то это проявление одышки» — сообщил в интервью радио Sputnik Алексей Водовозов. По его словам, нужно смотреть на динамику. Если нарастает одышка, есть нехватка воздуха и нужно остановиться, чтобы продышаться, то потребуется медицинское вмешательство. Ранее стало известно, что после тяжелой формы коронавируса могут состариться легкие на 25-50%. У некоторых пациентов из-за постковидных изменений начинается одышка и слабость, сказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Старение легких зависит от тяжести течения болезни и степени поражения органов, сообщил URA.RU врач-пульмонолог Сергей Пурясев
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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