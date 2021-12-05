Врач назвал симптомы COVID, при которых срочно нужна «скорая»

06 декабря 2021 в 09:20 Размер текста - 17 +

Врач посоветовал вызвать скорую помощь при нарушении дыхания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Одышка является признаком того, что больному коронавирусом нужно вызвать скорую помощь. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Есть набор „симптомов красного флага“, при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего, это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 в минуту, если она уходит к 30, то это проявление одышки» — сообщил в интервью радио Sputnik Алексей Водовозов. По его словам, нужно смотреть на динамику. Если нарастает одышка, есть нехватка воздуха и нужно остановиться, чтобы продышаться, то потребуется медицинское вмешательство. Ранее стало известно, что после тяжелой формы коронавируса могут состариться легкие на 25-50%. У некоторых пациентов из-за постковидных изменений начинается одышка и слабость, сказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Старение легких зависит от тяжести течения болезни и степени поражения органов, сообщил URA.RU врач-пульмонолог Сергей Пурясев Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одышка является признаком того, что больному коронавирусом нужно вызвать скорую помощь. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Есть набор „симптомов красного флага“, при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего, это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 в минуту, если она уходит к 30, то это проявление одышки» — сообщил в интервью радио Sputnik Алексей Водовозов. По его словам, нужно смотреть на динамику. Если нарастает одышка, есть нехватка воздуха и нужно остановиться, чтобы продышаться, то потребуется медицинское вмешательство. Ранее стало известно, что после тяжелой формы коронавируса могут состариться легкие на 25-50%. У некоторых пациентов из-за постковидных изменений начинается одышка и слабость, сказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Старение легких зависит от тяжести течения болезни и степени поражения органов, сообщил URA.RU врач-пульмонолог Сергей Пурясев