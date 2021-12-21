Путин разрешил полиции взламывать квартиры и машины россиян

21 декабря 2021 в 19:08 Размер текста - 17 +

Полномочия полиции будут расширены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин расширил полномочия полиции. В частности, правоохранителям разрешили взламывать квартиры и автомобили. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Силовики получили право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания. «В связи с проверкой заявлений и сообщений о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, производить осмотр места происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных объектов», — говорится в документе. Также сотрудникам полиции разрешили вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для поимки подозреваемых или обвиняемых, в случае угрозы теракта. Стражи порядка смогут требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество и проводить досмотр, если есть подозрения, что у них имеются при себе оружие, взрывчатка, наркотики, украденные вещи. Ранее Госдума одобрила изменения в федеральный закон «О полиции». В финальный текст законопроекта не вошла резонансная поправка, согласно которой полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин расширил полномочия полиции. В частности, правоохранителям разрешили взламывать квартиры и автомобили. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Силовики получили право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания. «В связи с проверкой заявлений и сообщений о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, производить осмотр места происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных объектов», — говорится в документе. Также сотрудникам полиции разрешили вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для поимки подозреваемых или обвиняемых, в случае угрозы теракта. Стражи порядка смогут требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество и проводить досмотр, если есть подозрения, что у них имеются при себе оружие, взрывчатка, наркотики, украденные вещи. Ранее Госдума одобрила изменения в федеральный закон «О полиции». В финальный текст законопроекта не вошла резонансная поправка, согласно которой полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта.