Путин разрешил полиции взламывать квартиры и машины россиян

Президент России Владимир Путин расширил полномочия полиции. В частности, правоохранителям разрешили взламывать квартиры и автомобили. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Силовики получили право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания. «В связи с проверкой заявлений и сообщений о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, производить осмотр места происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных объектов», — говорится в документе.
Также сотрудникам полиции разрешили вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для поимки подозреваемых или обвиняемых, в случае угрозы теракта. Стражи порядка смогут требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество и проводить досмотр, если есть подозрения, что у них имеются при себе оружие, взрывчатка, наркотики, украденные вещи.
Ранее Госдума одобрила изменения в федеральный закон «О полиции». В финальный текст законопроекта не вошла резонансная поправка, согласно которой полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта.
Президент России Владимир Путин расширил полномочия полиции. В частности, правоохранителям разрешили взламывать квартиры и автомобили. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Силовики получили право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания. «В связи с проверкой заявлений и сообщений о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, производить осмотр места происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных объектов», — говорится в документе. Также сотрудникам полиции разрешили вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для поимки подозреваемых или обвиняемых, в случае угрозы теракта. Стражи порядка смогут требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество и проводить досмотр, если есть подозрения, что у них имеются при себе оружие, взрывчатка, наркотики, украденные вещи. Ранее Госдума одобрила изменения в федеральный закон «О полиции». В финальный текст законопроекта не вошла резонансная поправка, согласно которой полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта.