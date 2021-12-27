27 декабря 2021

Как сэкономить на такси в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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В первые два часа после наступления Нового года поездки будут стоить дороже Фото:

Аналитики сервиса Яндекс Go рассказали, в какое время лучше вызывать такси в новогоднюю ночь, чтобы сэкономить. Данные основаны на статистике заказов прошлых лет, сделанных 31 декабря и 1 января.

«Стоимость зависит от кучи факторов: количества свободных машин, геопозиции, количества желающих поехать, пробок, расстояния поездки и прочего», — передает telegram-канал Mash со ссылкой на данные Яндекс Go. В соответствии с данными аналитиков, 31 декабря такси лучше вызывать либо до 20:00, либо после 22:00. В это время стоимость поездки будет ниже, т. к. многие закончили свои дела, и спрос на услуги снижается.

1 января машину лучше вызывать с 2:00 до 04:00. В первые два часа Нового года многие ездят в гости, и стоимость на услуги может быть дороже. Также аналитики советуют совершать поездки после 8 утра, в это время большая часть водителей уже выходит на линию.

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Аналитики сервиса Яндекс Go рассказали, в какое время лучше вызывать такси в новогоднюю ночь, чтобы сэкономить. Данные основаны на статистике заказов прошлых лет, сделанных 31 декабря и 1 января. «Стоимость зависит от кучи факторов: количества свободных машин, геопозиции, количества желающих поехать, пробок, расстояния поездки и прочего», — передает telegram-канал Mash со ссылкой на данные Яндекс Go. В соответствии с данными аналитиков, 31 декабря такси лучше вызывать либо до 20:00, либо после 22:00. В это время стоимость поездки будет ниже, т. к. многие закончили свои дела, и спрос на услуги снижается. 1 января машину лучше вызывать с 2:00 до 04:00. В первые два часа Нового года многие ездят в гости, и стоимость на услуги может быть дороже. Также аналитики советуют совершать поездки после 8 утра, в это время большая часть водителей уже выходит на линию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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