Как сэкономить на такси в Новый год

28 декабря 2021 в 00:06 Размер текста - 17 +

В первые два часа после наступления Нового года поездки будут стоить дороже Фото: Анна Майорова © URA.RU Аналитики сервиса Яндекс Go рассказали, в какое время лучше вызывать такси в новогоднюю ночь, чтобы сэкономить. Данные основаны на статистике заказов прошлых лет, сделанных 31 декабря и 1 января. «Стоимость зависит от кучи факторов: количества свободных машин, геопозиции, количества желающих поехать, пробок, расстояния поездки и прочего», — передает telegram-канал Mash со ссылкой на данные Яндекс Go. В соответствии с данными аналитиков, 31 декабря такси лучше вызывать либо до 20:00, либо после 22:00. В это время стоимость поездки будет ниже, т. к. многие закончили свои дела, и спрос на услуги снижается. 1 января машину лучше вызывать с 2:00 до 04:00. В первые два часа Нового года многие ездят в гости, и стоимость на услуги может быть дороже. Также аналитики советуют совершать поездки после 8 утра, в это время большая часть водителей уже выходит на линию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Аналитики сервиса Яндекс Go рассказали, в какое время лучше вызывать такси в новогоднюю ночь, чтобы сэкономить. Данные основаны на статистике заказов прошлых лет, сделанных 31 декабря и 1 января. «Стоимость зависит от кучи факторов: количества свободных машин, геопозиции, количества желающих поехать, пробок, расстояния поездки и прочего», — передает telegram-канал Mash со ссылкой на данные Яндекс Go. В соответствии с данными аналитиков, 31 декабря такси лучше вызывать либо до 20:00, либо после 22:00. В это время стоимость поездки будет ниже, т. к. многие закончили свои дела, и спрос на услуги снижается. 1 января машину лучше вызывать с 2:00 до 04:00. В первые два часа Нового года многие ездят в гости, и стоимость на услуги может быть дороже. Также аналитики советуют совершать поездки после 8 утра, в это время большая часть водителей уже выходит на линию.