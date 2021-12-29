В МЧС устанавливают причины взрыва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Произошел взрыв в одной из квартир дома в Москве. При ЧП один человек пострадал.

«Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Героев Панфиловцев в Москве. ЧП произошло на первом этаже», — передает «Пятый канал».

Предварительно установлено, что взрыв не связан с газовым оборудованием. По данным издания, взрывной волной выбило окна, пострадал один человек. Инцидент не привел к пожару. Сейчас на месте работают экстренные службы, выясняют причины произошедшего.