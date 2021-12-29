В московской квартире прогремел взрыв. Есть пострадавший

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Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган, мчс, рация, учения мчс, пожарные
В МЧС устанавливают причины взрыва Фото:

Произошел взрыв в одной из квартир дома в Москве. При ЧП один человек пострадал.

«Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Героев Панфиловцев в Москве. ЧП произошло на первом этаже», — передает «Пятый канал».

Предварительно установлено, что взрыв не связан с газовым оборудованием. По данным издания, взрывной волной выбило окна, пострадал один человек. Инцидент не привел к пожару. Сейчас на месте работают экстренные службы, выясняют причины произошедшего.

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Произошел взрыв в одной из квартир дома в Москве. При ЧП один человек пострадал. «Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Героев Панфиловцев в Москве. ЧП произошло на первом этаже», — передает «Пятый канал». Предварительно установлено, что взрыв не связан с газовым оборудованием. По данным издания, взрывной волной выбило окна, пострадал один человек. Инцидент не привел к пожару. Сейчас на месте работают экстренные службы, выясняют причины произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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