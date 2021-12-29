Произошел взрыв в одной из квартир дома в Москве. При ЧП один человек пострадал.
«Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Героев Панфиловцев в Москве. ЧП произошло на первом этаже», — передает «Пятый канал».
Предварительно установлено, что взрыв не связан с газовым оборудованием. По данным издания, взрывной волной выбило окна, пострадал один человек. Инцидент не привел к пожару. Сейчас на месте работают экстренные службы, выясняют причины произошедшего.
Произошел взрыв в одной из квартир дома в Москве. При ЧП один человек пострадал. «Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Героев Панфиловцев в Москве. ЧП произошло на первом этаже», — передает «Пятый канал». Предварительно установлено, что взрыв не связан с газовым оборудованием. По данным издания, взрывной волной выбило окна, пострадал один человек. Инцидент не привел к пожару. Сейчас на месте работают экстренные службы, выясняют причины произошедшего.