В Финляндии создали эффективное средство от коронавируса

10 января 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Ученые рассказали, что новое средство не будет конкурировать с вакцинами Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ученые из Финляндии разработали уникальную молекулу (TriSb92), которая может моментально защищать от коронавируса. Об этом рассказали в Хельсинском университете. Ученые вводили молекулу в нос мышам, а затем помещали их к сородичам. Исследования на животных показали, что TriSb92 защищает от коронавируса в течение как минимум восьми часов даже при высоком риске заражения. В отличие от вакцинации действие молекулы начинается сразу после введения, сообщается на сайте Хельсинского университета. «В моделях на животных введение TriSb92 через нос обеспечивало защиту от инфекции в ситуации воздействия, когда все незащищенные мыши были инфицированы. Нацеливание этого ингибирующего действия молекулы TriSb92 на участок шиповидного белка коронавируса, общего для всех вариантов вируса, позволяет эффективно подавлять способность всех известных вариантов, включая Омикрон, заражать людей», — сообщила научный сотрудник с докторской степенью Анна Мякеля, первый автор исследования. Назальный препарат в будущем могут начать применять как биологическую защиту от COVD-19, которую распыляют на слизистые оболочки. По словам Мякеля, новая молекула не будет конкурировать с вакцинами, а только дополнит их эффект, передает Life . Ранее ученые из Китая высказали версию происхождения штамма «Омикрон». Новый вариант вируса мог передаться людям от мышей. Они считают, что «Омикрон» распространяется лучше штаммов «Дельта» и уханьского варианта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ученые из Финляндии разработали уникальную молекулу (TriSb92), которая может моментально защищать от коронавируса. Об этом рассказали в Хельсинском университете. Ученые вводили молекулу в нос мышам, а затем помещали их к сородичам. Исследования на животных показали, что TriSb92 защищает от коронавируса в течение как минимум восьми часов даже при высоком риске заражения. В отличие от вакцинации действие молекулы начинается сразу после введения, сообщается на сайте Хельсинского университета. «В моделях на животных введение TriSb92 через нос обеспечивало защиту от инфекции в ситуации воздействия, когда все незащищенные мыши были инфицированы. Нацеливание этого ингибирующего действия молекулы TriSb92 на участок шиповидного белка коронавируса, общего для всех вариантов вируса, позволяет эффективно подавлять способность всех известных вариантов, включая Омикрон, заражать людей», — сообщила научный сотрудник с докторской степенью Анна Мякеля, первый автор исследования. Назальный препарат в будущем могут начать применять как биологическую защиту от COVD-19, которую распыляют на слизистые оболочки. По словам Мякеля, новая молекула не будет конкурировать с вакцинами, а только дополнит их эффект, передает Life. Ранее ученые из Китая высказали версию происхождения штамма «Омикрон». Новый вариант вируса мог передаться людям от мышей. Они считают, что «Омикрон» распространяется лучше штаммов «Дельта» и уханьского варианта.