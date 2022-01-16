В России обнаружили 29 230 новых случаев заражения COVID за сутки

В России за сутки выздоровели 22 731 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России подтверждено 29 230 случаев заражения коронавирусом, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Умерло за это время 686 человек.

«За последние сутки в России выявлено 29 230 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 686 летальных исходов», — указано в сообщении. Выздоровели за сутки 22 731 человек.

Среди регионов по количеству заболевших лидирует Москва — 6480 человек. Второе место у Санкт-Петербурга — 3958 человек, в Московской области — 3147.

Среди уральских регионов больше всего случаев заражения в Свердловской области — 564 человек. В Пермском крае и Тюменской области по 438 и 301 новых зараженных соответственно. В ХМАО — 273 заболевший за сутки, в Челябинской области — 199, в ЯНАО — 128, а в Курганской области — 75.

В предыдущие сутки было выявлено 27 179 случаев. 14 января зафиксировали 23 820 заболевших.

Ранее директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин.

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