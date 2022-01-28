Глава НАТО заявил, что альянс готов к переговорам с Россией

28 января 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не хочет вооруженного конфликта в Европе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Члены НАТО не заинтересованы в вооруженном конфликте и готовы к переговорам с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе, мы хотим мира. И это не в интересах российского народа, чтобы в Европе возник новый вооруженный конфликт. <…> Мы готовы сесть за стол переговоров [c Россией], честных и добросовестных переговоров, переговоров по существу, готовы обсудить российские озабоченности», — заявил Столтенберг. Ранее генсек НАТО заявил, что у альянса нет планов по размещению боевых групп в Украине. При этом, по словам Столтенберга, Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если применит силу против Киева. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что изучит письменный отказ НАТО и США на предложенные Москвой соглашения о гарантиях безопасности, а потом определит свои дальнейшие действия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены НАТО не заинтересованы в вооруженном конфликте и готовы к переговорам с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе, мы хотим мира. И это не в интересах российского народа, чтобы в Европе возник новый вооруженный конфликт. <…> Мы готовы сесть за стол переговоров [c Россией], честных и добросовестных переговоров, переговоров по существу, готовы обсудить российские озабоченности», — заявил Столтенберг. Ранее генсек НАТО заявил, что у альянса нет планов по размещению боевых групп в Украине. При этом, по словам Столтенберга, Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если применит силу против Киева. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что изучит письменный отказ НАТО и США на предложенные Москвой соглашения о гарантиях безопасности, а потом определит свои дальнейшие действия.