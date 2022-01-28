Глава НАТО заявил, что альянс готов к переговорам с Россией

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не хочет вооруженного конфликта в Европе Фото:
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Переговоры России и НАТО

Члены НАТО не заинтересованы в вооруженном конфликте и готовы к переговорам с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе, мы хотим мира. И это не в интересах российского народа, чтобы в Европе возник новый вооруженный конфликт. <…> Мы готовы сесть за стол переговоров [c Россией], честных и добросовестных переговоров, переговоров по существу, готовы обсудить российские озабоченности», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что у альянса нет планов по размещению боевых групп в Украине. При этом, по словам Столтенберга, Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если применит силу против Киева. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что изучит письменный отказ НАТО и США на предложенные Москвой соглашения о гарантиях безопасности, а потом определит свои дальнейшие действия.

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Члены НАТО не заинтересованы в вооруженном конфликте и готовы к переговорам с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе, мы хотим мира. И это не в интересах российского народа, чтобы в Европе возник новый вооруженный конфликт. <…> Мы готовы сесть за стол переговоров [c Россией], честных и добросовестных переговоров, переговоров по существу, готовы обсудить российские озабоченности», — заявил Столтенберг. Ранее генсек НАТО заявил, что у альянса нет планов по размещению боевых групп в Украине. При этом, по словам Столтенберга, Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если применит силу против Киева. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что изучит письменный отказ НАТО и США на предложенные Москвой соглашения о гарантиях безопасности, а потом определит свои дальнейшие действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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