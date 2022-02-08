Музыкальный сервис Spotify открыл представительство в России

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Интервью с Сергеем Копьевым. Екатеринбург, музыка, дискотека, диджейский пульт, пульт диджея
Spotify одним из первых выполнил требования закона о «приземлении» Фото:

Музыкальный сервис Spotify, зарегистрированный в Швеции, открыл представительство в России в рамках закона о «приземлении». Соответствующая информация появилась на сайте Роскомнадзора. Таким образом, Spotify одним из первых исполнил закон, который требует от иностранных IT-компаний создавать свои офисы, филиалы или представительства в России.

«От компании Spotify AB в Роскомнадзор поступила информация об учреждении российского юридического лица. На данный момент проводятся предусмотренные законом процедуры и проверка предоставленных документов», — сообщается на сайте ведомства.

Spotify создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместил форму для отправки обращений, следует из данных ведомства. Вместе с музыкальным сервисом к выполнению требований российского законодательства приступили Twitter, TikTok, Viber и Likeme. Самой первой закон исполнила американская компания Apple.

В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор ведет список организаций, на которые распространяется действие закона. Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера — запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств и даже полная блокировка ресурса на территории России.

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Музыкальный сервис Spotify, зарегистрированный в Швеции, открыл представительство в России в рамках закона о «приземлении». Соответствующая информация появилась на сайте Роскомнадзора. Таким образом, Spotify одним из первых исполнил закон, который требует от иностранных IT-компаний создавать свои офисы, филиалы или представительства в России. «От компании Spotify AB в Роскомнадзор поступила информация об учреждении российского юридического лица. На данный момент проводятся предусмотренные законом процедуры и проверка предоставленных документов», — сообщается на сайте ведомства. Spotify создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместил форму для отправки обращений, следует из данных ведомства. Вместе с музыкальным сервисом к выполнению требований российского законодательства приступили Twitter, TikTok, Viber и Likeme. Самой первой закон исполнила американская компания Apple. В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор ведет список организаций, на которые распространяется действие закона. Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера — запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств и даже полная блокировка ресурса на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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