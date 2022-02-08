Музыкальный сервис Spotify открыл представительство в России

08 февраля 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Spotify одним из первых выполнил требования закона о «приземлении» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Музыкальный сервис Spotify, зарегистрированный в Швеции, открыл представительство в России в рамках закона о «приземлении». Соответствующая информация появилась на сайте Роскомнадзора. Таким образом, Spotify одним из первых исполнил закон, который требует от иностранных IT-компаний создавать свои офисы, филиалы или представительства в России. «От компании Spotify AB в Роскомнадзор поступила информация об учреждении российского юридического лица. На данный момент проводятся предусмотренные законом процедуры и проверка предоставленных документов», — сообщается на сайте ведомства. Spotify создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместил форму для отправки обращений, следует из данных ведомства. Вместе с музыкальным сервисом к выполнению требований российского законодательства приступили Twitter, TikTok, Viber и Likeme. Самой первой закон исполнила американская компания Apple. В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор ведет список организаций, на которые распространяется действие закона. Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера — запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств и даже полная блокировка ресурса на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Музыкальный сервис Spotify, зарегистрированный в Швеции, открыл представительство в России в рамках закона о «приземлении». Соответствующая информация появилась на сайте Роскомнадзора. Таким образом, Spotify одним из первых исполнил закон, который требует от иностранных IT-компаний создавать свои офисы, филиалы или представительства в России. «От компании Spotify AB в Роскомнадзор поступила информация об учреждении российского юридического лица. На данный момент проводятся предусмотренные законом процедуры и проверка предоставленных документов», — сообщается на сайте ведомства. Spotify создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместил форму для отправки обращений, следует из данных ведомства. Вместе с музыкальным сервисом к выполнению требований российского законодательства приступили Twitter, TikTok, Viber и Likeme. Самой первой закон исполнила американская компания Apple. В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор ведет список организаций, на которые распространяется действие закона. Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера — запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств и даже полная блокировка ресурса на территории России.