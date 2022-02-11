Экономист Гиринский перечислил важные льготы для пенсионеров

12 февраля 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Пенсионеров в 2022 году освободят от уплаты налогов на землю и имущество, заявил Андрей Гиринский Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2022 году пенсионеров освобождают от уплаты ряда пошлин и платежей. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. В 2022 году важной льготой будет освобождение пенсионеров от уплаты налога на землю и имущество, а также сохранение послабление на оплату услуг ЖКХ, сообщил агентству «Прайм» Андрей Гиринский. «Освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего шесть соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них», — объяснил экономист. Кроме того, существует льгота по газификации земельного участка до его границ, продолжил он. Также во множестве регионов проезд в общественном транспорте будет бесплатным для пенсионеров, отметил Гиринский. Пенсионерам не будет нужно оплачивать пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии и за оформление свидетельства по наследованию дома, в случае совместного проживания с наследодателем, рассказал эксперт. Также он добавил, что пенсионеров освобождают от оплаты обслуживания банковской карты платежной системы МИР, на которую поступают все пенсионные выплаты. Ранее сообщалось, что российские власти увеличат пенсию на 8,6% тем, кто остался без индексации. В Госдуме РФ рассказали о семи способах получения доплаты к пенсии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году пенсионеров освобождают от уплаты ряда пошлин и платежей. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. В 2022 году важной льготой будет освобождение пенсионеров от уплаты налога на землю и имущество, а также сохранение послабление на оплату услуг ЖКХ, сообщил агентству «Прайм» Андрей Гиринский. «Освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего шесть соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них», — объяснил экономист. Кроме того, существует льгота по газификации земельного участка до его границ, продолжил он. Также во множестве регионов проезд в общественном транспорте будет бесплатным для пенсионеров, отметил Гиринский. Пенсионерам не будет нужно оплачивать пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии и за оформление свидетельства по наследованию дома, в случае совместного проживания с наследодателем, рассказал эксперт. Также он добавил, что пенсионеров освобождают от оплаты обслуживания банковской карты платежной системы МИР, на которую поступают все пенсионные выплаты. Ранее сообщалось, что российские власти увеличат пенсию на 8,6% тем, кто остался без индексации. В Госдуме РФ рассказали о семи способах получения доплаты к пенсии.