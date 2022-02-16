Челябинские керлингисты прекращают свои выступления на Олимпиаде

Сборная Олимпийского комитета России по керлингу, в составе которой выступает два спортсмена из Челябинской области Сергей Глухов и Дмитрий Миронов, завершила свои выступления в Пекине. Проиграв сборной Великобритании, россияне потеряли шанс выйти в плей-офф турнира.
«Не хватило, увы. Мужская сборная по керлингу прекращает свою борьбу за олимпийские медали», — написали в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России.
В последней игре соперники были немного сильнее нашей сборной. Матч закончился с итоговым счетом 8:6 в пользу Великобритании.
Сборная Олимпийского комитета России по керлингу на турнире в Пекине одержала четыре победы, в том числе над хозяевами соревнований. Однако, этого не хватило, чтобы попасть в финальную часть соревнований.
Сборная Олимпийского комитета России по керлингу, в составе которой выступает два спортсмена из Челябинской области Сергей Глухов и Дмитрий Миронов, завершила свои выступления в Пекине. Проиграв сборной Великобритании, россияне потеряли шанс выйти в плей-офф турнира. «Не хватило, увы. Мужская сборная по керлингу прекращает свою борьбу за олимпийские медали», — написали в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России. В последней игре соперники были немного сильнее нашей сборной. Матч закончился с итоговым счетом 8:6 в пользу Великобритании. Сборная Олимпийского комитета России по керлингу на турнире в Пекине одержала четыре победы, в том числе над хозяевами соревнований. Однако, этого не хватило, чтобы попасть в финальную часть соревнований.