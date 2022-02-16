Челябинские керлингисты прекращают свои выступления на Олимпиаде

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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Сборная Олимпийского комитета России по керлингу, в составе которой выступает два спортсмена из Челябинской области Сергей Глухов и Дмитрий Миронов, завершила свои выступления в Пекине. Проиграв сборной Великобритании, россияне потеряли шанс выйти в плей-офф турнира.

«Не хватило, увы. Мужская сборная по керлингу прекращает свою борьбу за олимпийские медали», — написали в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России.

В последней игре соперники были немного сильнее нашей сборной. Матч закончился с итоговым счетом 8:6 в пользу Великобритании.

Сборная Олимпийского комитета России по керлингу на турнире в Пекине одержала четыре победы, в том числе над хозяевами соревнований. Однако, этого не хватило, чтобы попасть в финальную часть соревнований.

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Сборная Олимпийского комитета России по керлингу, в составе которой выступает два спортсмена из Челябинской области Сергей Глухов и Дмитрий Миронов, завершила свои выступления в Пекине. Проиграв сборной Великобритании, россияне потеряли шанс выйти в плей-офф турнира. «Не хватило, увы. Мужская сборная по керлингу прекращает свою борьбу за олимпийские медали», — написали в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России. В последней игре соперники были немного сильнее нашей сборной. Матч закончился с итоговым счетом 8:6 в пользу Великобритании. Сборная Олимпийского комитета России по керлингу на турнире в Пекине одержала четыре победы, в том числе над хозяевами соревнований. Однако, этого не хватило, чтобы попасть в финальную часть соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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