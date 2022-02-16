Челябинские керлингисты прекращают свои выступления на Олимпиаде

16 февраля 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Болельщики благодарят спортсменов за проявленный характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Сборная Олимпийского комитета России по керлингу, в составе которой выступает два спортсмена из Челябинской области Сергей Глухов и Дмитрий Миронов, завершила свои выступления в Пекине. Проиграв сборной Великобритании, россияне потеряли шанс выйти в плей-офф турнира. «Не хватило, увы. Мужская сборная по керлингу прекращает свою борьбу за олимпийские медали», — написали в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России. В последней игре соперники были немного сильнее нашей сборной. Матч закончился с итоговым счетом 8:6 в пользу Великобритании. Сборная Олимпийского комитета России по керлингу на турнире в Пекине одержала четыре победы, в том числе над хозяевами соревнований. Однако, этого не хватило, чтобы попасть в финальную часть соревнований. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сборная Олимпийского комитета России по керлингу, в составе которой выступает два спортсмена из Челябинской области Сергей Глухов и Дмитрий Миронов, завершила свои выступления в Пекине. Проиграв сборной Великобритании, россияне потеряли шанс выйти в плей-офф турнира. «Не хватило, увы. Мужская сборная по керлингу прекращает свою борьбу за олимпийские медали», — написали в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России. В последней игре соперники были немного сильнее нашей сборной. Матч закончился с итоговым счетом 8:6 в пользу Великобритании. Сборная Олимпийского комитета России по керлингу на турнире в Пекине одержала четыре победы, в том числе над хозяевами соревнований. Однако, этого не хватило, чтобы попасть в финальную часть соревнований.