Запад раскрыл планы по вступлению Украины в НАТО

19 февраля 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Запад готов обсуждать с РФ вопросы безопасности Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО В повестке не стоит вопрос вступления Украины в НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вопрос членства в союзе — он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что-то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров», — цитирует РИА «Новости» Шольца. Запад готов обсуждать с Россией вопросы безопасности. Россия в конце декабря предложила США и НАТО проект соглашения по безопасности. РФ потребовала не включать Украину в состав альянса. Также среди инициатив было нерасширение НАТО на восток. В организации отказались идти на уступки РФ. Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят НАТО и США, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава России также встретился с Шольцем для обсуждения безопасности и ситуации вокруг Украины, сообщает Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В повестке не стоит вопрос вступления Украины в НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вопрос членства в союзе — он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что-то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров», — цитирует РИА «Новости» Шольца. Запад готов обсуждать с Россией вопросы безопасности. Россия в конце декабря предложила США и НАТО проект соглашения по безопасности. РФ потребовала не включать Украину в состав альянса. Также среди инициатив было нерасширение НАТО на восток. В организации отказались идти на уступки РФ. Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят НАТО и США, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава России также встретился с Шольцем для обсуждения безопасности и ситуации вокруг Украины, сообщает Nation News.