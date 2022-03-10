Глава Минтруда объяснил, как получить пособия для семей с детьми

Для получения выплаты на детей от 8 до 16 лет гражданам с 1 мая следует подать заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или отделениях ПФР. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, на выплаты на детей от 8 до 16 лет направят свыше 500 млрд рублей.
«Размер пособия будет дифференцированым. В зависимости от дохода семьи составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Выплата назначается на каждого ребенка. Помощь будет адресной. Заявления граждане могут подать с 1 мая на портале Госуслуг, в МФЦ или отделениях ПФР. Пособия будут назначаться с 1 апреля, если заявления подадут в начале мая — получат пособия за два месяца», — сказал Котяков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным с правительством России, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24».
Базовая сумма выплаты составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Также возможно назначение пособия в размере 75% и 100%, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, передает «Утро.ру». Средний прожиточный минимум для детей в РФ составляет 12274 рубля. О введении выплат объявил ранее президент РФ Владимир Путин.
Для получения выплаты на детей от 8 до 16 лет гражданам с 1 мая следует подать заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или отделениях ПФР. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, на выплаты на детей от 8 до 16 лет направят свыше 500 млрд рублей. «Размер пособия будет дифференцированым. В зависимости от дохода семьи составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Выплата назначается на каждого ребенка. Помощь будет адресной. Заявления граждане могут подать с 1 мая на портале Госуслуг, в МФЦ или отделениях ПФР. Пособия будут назначаться с 1 апреля, если заявления подадут в начале мая — получат пособия за два месяца», — сказал Котяков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным с правительством России, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24». Базовая сумма выплаты составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Также возможно назначение пособия в размере 75% и 100%, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, передает «Утро.ру». Средний прожиточный минимум для детей в РФ составляет 12274 рубля. О введении выплат объявил ранее президент РФ Владимир Путин.