Глава Минтруда объяснил, как получить пособия для семей с детьми

10 марта 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Все меры поддержки семей с детьми в России финансово обеспечены, заявил Антон Котяков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для получения выплаты на детей от 8 до 16 лет гражданам с 1 мая следует подать заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или отделениях ПФР. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, на выплаты на детей от 8 до 16 лет направят свыше 500 млрд рублей. «Размер пособия будет дифференцированым. В зависимости от дохода семьи составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Выплата назначается на каждого ребенка. Помощь будет адресной. Заявления граждане могут подать с 1 мая на портале Госуслуг, в МФЦ или отделениях ПФР. Пособия будут назначаться с 1 апреля, если заявления подадут в начале мая — получат пособия за два месяца», — сказал Котяков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным с правительством России, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24». Базовая сумма выплаты составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Также возможно назначение пособия в размере 75% и 100%, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, передает «Утро.ру». Средний прожиточный минимум для детей в РФ составляет 12274 рубля. О введении выплат объявил ранее президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для получения выплаты на детей от 8 до 16 лет гражданам с 1 мая следует подать заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или отделениях ПФР. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, на выплаты на детей от 8 до 16 лет направят свыше 500 млрд рублей. «Размер пособия будет дифференцированым. В зависимости от дохода семьи составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Выплата назначается на каждого ребенка. Помощь будет адресной. Заявления граждане могут подать с 1 мая на портале Госуслуг, в МФЦ или отделениях ПФР. Пособия будут назначаться с 1 апреля, если заявления подадут в начале мая — получат пособия за два месяца», — сказал Котяков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным с правительством России, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24». Базовая сумма выплаты составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Также возможно назначение пособия в размере 75% и 100%, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, передает «Утро.ру». Средний прожиточный минимум для детей в РФ составляет 12274 рубля. О введении выплат объявил ранее президент РФ Владимир Путин.