Белоруссия остановила железнодорожное сообщение с Украиной

Грузовое железнодорожное сообщение между Белоруссией и Украиной было прекращено 24 февраля из-за спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского минтранса.
«Грузовое железнодорожное сообщение с Украиной прекращено с 24 февраля», — рассказали представители минтранса Белоруссии. В ведомстве уточнили, что пассажирские перевозки были также приостановлены ранее из-за пандемии коронавируса. Информацию передает РИА «Новости».
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля. Об этом в экстренном обращении объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, российская армия наносит удары только по военным объектам, не нанося вреда гражданскому населению. Об оккупации Украины речи не идет.
Грузовое железнодорожное сообщение между Белоруссией и Украиной было прекращено 24 февраля из-за спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского минтранса. «Грузовое железнодорожное сообщение с Украиной прекращено с 24 февраля», — рассказали представители минтранса Белоруссии. В ведомстве уточнили, что пассажирские перевозки были также приостановлены ранее из-за пандемии коронавируса. Информацию передает РИА «Новости». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля. Об этом в экстренном обращении объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, российская армия наносит удары только по военным объектам, не нанося вреда гражданскому населению. Об оккупации Украины речи не идет.