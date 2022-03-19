Белоруссия остановила железнодорожное сообщение с Украиной

19 марта 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Минск прекратил грузовое железнодорожное сообщение с Украиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Грузовое железнодорожное сообщение между Белоруссией и Украиной было прекращено 24 февраля из-за спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского минтранса. «Грузовое железнодорожное сообщение с Украиной прекращено с 24 февраля», — рассказали представители минтранса Белоруссии. В ведомстве уточнили, что пассажирские перевозки были также приостановлены ранее из-за пандемии коронавируса. Информацию передает РИА «Новости». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля. Об этом в экстренном обращении объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, российская армия наносит удары только по военным объектам, не нанося вреда гражданскому населению. Об оккупации Украины речи не идет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Грузовое железнодорожное сообщение между Белоруссией и Украиной было прекращено 24 февраля из-за спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского минтранса. «Грузовое железнодорожное сообщение с Украиной прекращено с 24 февраля», — рассказали представители минтранса Белоруссии. В ведомстве уточнили, что пассажирские перевозки были также приостановлены ранее из-за пандемии коронавируса. Информацию передает РИА «Новости». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля. Об этом в экстренном обращении объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, российская армия наносит удары только по военным объектам, не нанося вреда гражданскому населению. Об оккупации Украины речи не идет.