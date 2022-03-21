Российские певцы устроили флешмоб в ответ на западные фейки. Видео

21 марта 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Россияне из всех регионов страны провели флэшмоб «Zа мир без нацизма», «Zа Президента», «Zа Россию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Хоровые коллективы России устроили массовый флешмоб в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Россияне разных возрастов из всех регионов страны исполнили известную советскую песню «Хотят ли русские войны», пока западные политики «пытаются вбросить разного рода провокации», сообщили организаторы флешмоба. «Исполнители всех возрастов, всех регионов, многочисленных вероисповеданий единым общероссийским хором выразили чувство поддержки и солидарности. Особенно актуально в эти дни звучат слова песни „Поймет народ любой страны — Хотят ли русские войны?“ в то время, когда многие западные политики легко бросаются словами „Третья мировая война“ и пытаются вбросить разного рода провокации», — сообщается в подписи к видео в группе во «ВКонтакте» «Кинематограф». Отмечается, что во флешмобе приняли участие хоры из Свердловской, Калининградской, Саратовской, Владимирской и Челябинской областей. Помимо них в поддержку президента выступили коллективы из Республик Алтай, Бурятия, Чечня, Адыгея, Коми, Чувашия, Башкортостан, Хакасия. Также в видео присутствуют жители Камчатского края, Астраханской области и Камчатского края. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Хоровые коллективы России устроили массовый флешмоб в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Россияне разных возрастов из всех регионов страны исполнили известную советскую песню «Хотят ли русские войны», пока западные политики «пытаются вбросить разного рода провокации», сообщили организаторы флешмоба. «Исполнители всех возрастов, всех регионов, многочисленных вероисповеданий единым общероссийским хором выразили чувство поддержки и солидарности. Особенно актуально в эти дни звучат слова песни „Поймет народ любой страны — Хотят ли русские войны?“ в то время, когда многие западные политики легко бросаются словами „Третья мировая война“ и пытаются вбросить разного рода провокации», — сообщается в подписи к видео в группе во «ВКонтакте» «Кинематограф». Отмечается, что во флешмобе приняли участие хоры из Свердловской, Калининградской, Саратовской, Владимирской и Челябинской областей. Помимо них в поддержку президента выступили коллективы из Республик Алтай, Бурятия, Чечня, Адыгея, Коми, Чувашия, Башкортостан, Хакасия. Также в видео присутствуют жители Камчатского края, Астраханской области и Камчатского края. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.