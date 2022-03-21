21 марта 2022

Полпредство ЮФО: Крым и Донбасс ждут признания со стороны Киева

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Жители Крыма, ЛНР и ДНР ждут признания статуса Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крым, ЛНР и ДНР ожидают признания Украиной после завершения спецоперации. Об этом сообщил заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.

«По завершении специальной операции, которую Российская Федерация вынуждена проводить на территории Украины, крымчане ожидают своего признания со стороны Киева. И такой же путь развития ждут народные республики Донбасса и Луганска», — передает заявление Степанова РИА «Новости».

Спикер отметил, ход событий на Украине позволяет предпологать, что Крым и Донбасс будут признаны. Данный шаг послужит толчком для возобновления экономических отношений во всех сферах, заявил Степанов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать Донбасс и Крым с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что готов обсуждать данный вопрос при первой встрече.

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Крым, ЛНР и ДНР ожидают признания Украиной после завершения спецоперации. Об этом сообщил заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов. «По завершении специальной операции, которую Российская Федерация вынуждена проводить на территории Украины, крымчане ожидают своего признания со стороны Киева. И такой же путь развития ждут народные республики Донбасса и Луганска», — передает заявление Степанова РИА «Новости». Спикер отметил, ход событий на Украине позволяет предпологать, что Крым и Донбасс будут признаны. Данный шаг послужит толчком для возобновления экономических отношений во всех сферах, заявил Степанов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать Донбасс и Крым с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что готов обсуждать данный вопрос при первой встрече.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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