Полпредство ЮФО: Крым и Донбасс ждут признания со стороны Киева

22 марта 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

Жители Крыма, ЛНР и ДНР ждут признания статуса Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крым, ЛНР и ДНР ожидают признания Украиной после завершения спецоперации. Об этом сообщил заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов. «По завершении специальной операции, которую Российская Федерация вынуждена проводить на территории Украины, крымчане ожидают своего признания со стороны Киева. И такой же путь развития ждут народные республики Донбасса и Луганска», — передает заявление Степанова РИА «Новости». Спикер отметил, ход событий на Украине позволяет предпологать, что Крым и Донбасс будут признаны. Данный шаг послужит толчком для возобновления экономических отношений во всех сферах, заявил Степанов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать Донбасс и Крым с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что готов обсуждать данный вопрос при первой встрече. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Крым, ЛНР и ДНР ожидают признания Украиной после завершения спецоперации. Об этом сообщил заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов. «По завершении специальной операции, которую Российская Федерация вынуждена проводить на территории Украины, крымчане ожидают своего признания со стороны Киева. И такой же путь развития ждут народные республики Донбасса и Луганска», — передает заявление Степанова РИА «Новости». Спикер отметил, ход событий на Украине позволяет предпологать, что Крым и Донбасс будут признаны. Данный шаг послужит толчком для возобновления экономических отношений во всех сферах, заявил Степанов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать Донбасс и Крым с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что готов обсуждать данный вопрос при первой встрече.