Полпредство ЮФО: Крым и Донбасс ждут признания со стороны Киева

Крым, ЛНР и ДНР ожидают признания Украиной после завершения спецоперации. Об этом сообщил заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.
«По завершении специальной операции, которую Российская Федерация вынуждена проводить на территории Украины, крымчане ожидают своего признания со стороны Киева. И такой же путь развития ждут народные республики Донбасса и Луганска», — передает заявление Степанова РИА «Новости».
Спикер отметил, ход событий на Украине позволяет предпологать, что Крым и Донбасс будут признаны. Данный шаг послужит толчком для возобновления экономических отношений во всех сферах, заявил Степанов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать Донбасс и Крым с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что готов обсуждать данный вопрос при первой встрече.
Крым, ЛНР и ДНР ожидают признания Украиной после завершения спецоперации. Об этом сообщил заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов. «По завершении специальной операции, которую Российская Федерация вынуждена проводить на территории Украины, крымчане ожидают своего признания со стороны Киева. И такой же путь развития ждут народные республики Донбасса и Луганска», — передает заявление Степанова РИА «Новости». Спикер отметил, ход событий на Украине позволяет предпологать, что Крым и Донбасс будут признаны. Данный шаг послужит толчком для возобновления экономических отношений во всех сферах, заявил Степанов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать Донбасс и Крым с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что готов обсуждать данный вопрос при первой встрече.