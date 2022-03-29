Американский сенатор высмеял Байдена за использование шпаргалок

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Во время общения с журналистами Джо Байден использует шпаргалки, сообщил Рэнд Пол Фото:

Американский сенатор Рэнд Пол высмеял президента США Джо Байдена за использование шпаргалок при общении с журналистами. По словам сенатора, американский лидер регулярно пользуется карточками с подсказками.

«В левой руке у Байдена была карточка-подсказка с ожидаемыми вопросами и подготовленными ответами. Потребность в шпаргалках показывает, что кто-то находится в упадке когнитивных функций. На самом деле это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент», — приводит слова Пола газета Daily Mail.

Ранее Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже он заявил, что его неправильно поняли и США не намерены вмешиваться в дела руководства России. В Кремле заявили, что высказывания Байдена вызывают тревогу.

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Американский сенатор Рэнд Пол высмеял президента США Джо Байдена за использование шпаргалок при общении с журналистами. По словам сенатора, американский лидер регулярно пользуется карточками с подсказками. «В левой руке у Байдена была карточка-подсказка с ожидаемыми вопросами и подготовленными ответами. Потребность в шпаргалках показывает, что кто-то находится в упадке когнитивных функций. На самом деле это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент», — приводит слова Пола газета Daily Mail. Ранее Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже он заявил, что его неправильно поняли и США не намерены вмешиваться в дела руководства России. В Кремле заявили, что высказывания Байдена вызывают тревогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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