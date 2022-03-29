Американский сенатор высмеял Байдена за использование шпаргалок

29 марта 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Во время общения с журналистами Джо Байден использует шпаргалки, сообщил Рэнд Пол Фото: Официальный сайт президента Украины Американский сенатор Рэнд Пол высмеял президента США Джо Байдена за использование шпаргалок при общении с журналистами. По словам сенатора, американский лидер регулярно пользуется карточками с подсказками. «В левой руке у Байдена была карточка-подсказка с ожидаемыми вопросами и подготовленными ответами. Потребность в шпаргалках показывает, что кто-то находится в упадке когнитивных функций. На самом деле это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент», — приводит слова Пола газета Daily Mail. Ранее Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже он заявил, что его неправильно поняли и США не намерены вмешиваться в дела руководства России. В Кремле заявили, что высказывания Байдена вызывают тревогу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский сенатор Рэнд Пол высмеял президента США Джо Байдена за использование шпаргалок при общении с журналистами. По словам сенатора, американский лидер регулярно пользуется карточками с подсказками. «В левой руке у Байдена была карточка-подсказка с ожидаемыми вопросами и подготовленными ответами. Потребность в шпаргалках показывает, что кто-то находится в упадке когнитивных функций. На самом деле это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент», — приводит слова Пола газета Daily Mail. Ранее Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже он заявил, что его неправильно поняли и США не намерены вмешиваться в дела руководства России. В Кремле заявили, что высказывания Байдена вызывают тревогу.