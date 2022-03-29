Американский сенатор высмеял Байдена за использование шпаргалок

Во время общения с журналистами Джо Байден использует шпаргалки, сообщил Рэнд ПолФото: Официальный сайт президента Украины
Американский сенатор Рэнд Пол высмеял президента США Джо Байдена за использование шпаргалок при общении с журналистами. По словам сенатора, американский лидер регулярно пользуется карточками с подсказками.
«В левой руке у Байдена была карточка-подсказка с ожидаемыми вопросами и подготовленными ответами. Потребность в шпаргалках показывает, что кто-то находится в упадке когнитивных функций. На самом деле это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент», — приводит слова Пола газета Daily Mail.
Американский сенатор Рэнд Пол высмеял президента США Джо Байдена за использование шпаргалок при общении с журналистами. По словам сенатора, американский лидер регулярно пользуется карточками с подсказками. «В левой руке у Байдена была карточка-подсказка с ожидаемыми вопросами и подготовленными ответами. Потребность в шпаргалках показывает, что кто-то находится в упадке когнитивных функций. На самом деле это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент», — приводит слова Пола газета Daily Mail. Ранее Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже он заявил, что его неправильно поняли и США не намерены вмешиваться в дела руководства России. В Кремле заявили, что высказывания Байдена вызывают тревогу.