Центробанк РФ увеличил свои валютные резервы

14 апреля 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Валютные резервы Центробанка достигли 609,4 млрд долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Валютные активы Центробанка РФ с 1 по 8 апреля увеличились на 2,9 млрд долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Международные резервы по состоянию на 8 апреля составили 609,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов США. Это 0,5%», — говорится в сообщении Центробанка. Ранее США и страны Евросоюза сообщили о заморозке более 300 млрд долларов активов Центробанка из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Президент России Владимир Путин заявил, что своими санкциями Запад пытается «отменить Россию». Силуанов отметил, что Россия расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Валютные активы Центробанка РФ с 1 по 8 апреля увеличились на 2,9 млрд долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Международные резервы по состоянию на 8 апреля составили 609,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов США. Это 0,5%», — говорится в сообщении Центробанка. Ранее США и страны Евросоюза сообщили о заморозке более 300 млрд долларов активов Центробанка из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Президент России Владимир Путин заявил, что своими санкциями Запад пытается «отменить Россию». Силуанов отметил, что Россия расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу, пишет RT.