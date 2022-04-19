Тюменские застройщики нашли замену комплектующим из Европы

19 апреля 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Тюменские застройщики предлагают закупать лифты не во Франции, а в Беларуси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейшие тюменские строительные компании предложили заменить дефицитные лифты из Франции на те, что произведены в Беларуси. Об этом сообщает официальный telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. Также застройщики считают, что закупать аналог автоматики, которую раньше поставляла Дания, можно в Курганской области. «ГУС Тюменской области ведет мониторинг импортного оборудования и его аналогов, которые используются в строительной отрасли. Активно в этом вопросе помогают крупнейшие застройщики региона. Компании делятся информацией, какое зарубежное оборудование ранее использовавшееся на объектах, теперь недоступно. В список вошли лифты (Франция), автоматика (Дания/Великобритания), насосы (Германия). За два месяца строительным компаниям удалось найти поставщиков идентичной продукции практически по всем пунктам», — сообщает telegram-канал Главного управления строительства. По мнению застройщиков, запорную арматуру, идентичную датской, производят в Курганской области. Также у российских производителей можно закупать аналоги финских и польских радиаторов. Большой объем необходимых при строительстве материалов и комплектующих по-прежнему предлагает рынок Китая. Как ранее указывало URA.RU, необходимость в импортозамещении различных продовольственных и непродовольственных товаров в России возникла на фоне санкций, введенных против РФ странами ЕС и США в 2014 году. Западные лидеры значительно ужесточили ограничения после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, началу которой предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Крупнейшие тюменские строительные компании предложили заменить дефицитные лифты из Франции на те, что произведены в Беларуси. Об этом сообщает официальный telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. Также застройщики считают, что закупать аналог автоматики, которую раньше поставляла Дания, можно в Курганской области. «ГУС Тюменской области ведет мониторинг импортного оборудования и его аналогов, которые используются в строительной отрасли. Активно в этом вопросе помогают крупнейшие застройщики региона. Компании делятся информацией, какое зарубежное оборудование ранее использовавшееся на объектах, теперь недоступно. В список вошли лифты (Франция), автоматика (Дания/Великобритания), насосы (Германия). За два месяца строительным компаниям удалось найти поставщиков идентичной продукции практически по всем пунктам», — сообщает telegram-канал Главного управления строительства. По мнению застройщиков, запорную арматуру, идентичную датской, производят в Курганской области. Также у российских производителей можно закупать аналоги финских и польских радиаторов. Большой объем необходимых при строительстве материалов и комплектующих по-прежнему предлагает рынок Китая. Как ранее указывало URA.RU, необходимость в импортозамещении различных продовольственных и непродовольственных товаров в России возникла на фоне санкций, введенных против РФ странами ЕС и США в 2014 году. Западные лидеры значительно ужесточили ограничения после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, началу которой предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.