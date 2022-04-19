Тюменские застройщики нашли замену комплектующим из Европы

Крупнейшие тюменские строительные компании предложили заменить дефицитные лифты из Франции на те, что произведены в Беларуси. Об этом сообщает официальный telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. Также застройщики считают, что закупать аналог автоматики, которую раньше поставляла Дания, можно в Курганской области.
«ГУС Тюменской области ведет мониторинг импортного оборудования и его аналогов, которые используются в строительной отрасли. Активно в этом вопросе помогают крупнейшие застройщики региона. Компании делятся информацией, какое зарубежное оборудование ранее использовавшееся на объектах, теперь недоступно. В список вошли лифты (Франция), автоматика (Дания/Великобритания), насосы (Германия). За два месяца строительным компаниям удалось найти поставщиков идентичной продукции практически по всем пунктам», — сообщает telegram-канал Главного управления строительства.
По мнению застройщиков, запорную арматуру, идентичную датской, производят в Курганской области. Также у российских производителей можно закупать аналоги финских и польских радиаторов. Большой объем необходимых при строительстве материалов и комплектующих по-прежнему предлагает рынок Китая.
Как ранее указывало URA.RU, необходимость в импортозамещении различных продовольственных и непродовольственных товаров в России возникла на фоне санкций, введенных против РФ странами ЕС и США в 2014 году. Западные лидеры значительно ужесточили ограничения после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, началу которой предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.
Крупнейшие тюменские строительные компании предложили заменить дефицитные лифты из Франции на те, что произведены в Беларуси. Об этом сообщает официальный telegram-канал Главного управления строительства (ГУС) региона. Также застройщики считают, что закупать аналог автоматики, которую раньше поставляла Дания, можно в Курганской области. «ГУС Тюменской области ведет мониторинг импортного оборудования и его аналогов, которые используются в строительной отрасли. Активно в этом вопросе помогают крупнейшие застройщики региона. Компании делятся информацией, какое зарубежное оборудование ранее использовавшееся на объектах, теперь недоступно. В список вошли лифты (Франция), автоматика (Дания/Великобритания), насосы (Германия). За два месяца строительным компаниям удалось найти поставщиков идентичной продукции практически по всем пунктам», — сообщает telegram-канал Главного управления строительства. По мнению застройщиков, запорную арматуру, идентичную датской, производят в Курганской области. Также у российских производителей можно закупать аналоги финских и польских радиаторов. Большой объем необходимых при строительстве материалов и комплектующих по-прежнему предлагает рынок Китая. Как ранее указывало URA.RU, необходимость в импортозамещении различных продовольственных и непродовольственных товаров в России возникла на фоне санкций, введенных против РФ странами ЕС и США в 2014 году. Западные лидеры значительно ужесточили ограничения после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, началу которой предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.