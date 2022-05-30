В Кремле возмущены терактом в Мелитополе и ударом по Донецку

30 мая 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Кремль возмущен терактом в Мелитополе и ударом до донецким школам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле возмущены терактом в Мелитополе и атакой на школы в Донецке. Именно от таких нападений на мирных жителей защищают российские военные людей в Донбассе, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сами факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям — это возмутительно. И именно с этим и борются наши воины. Именно в этом — в защите людей от неонацистов — как раз и заключается основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — отметил Песков. Взрыв в Мелитополе произошел утром 30 мая. Местные власти квалифицировали происшествие как теракт. В этот же день ВСУ ударили по нескольким школам в Донецке. Есть погибшие.

В Кремле возмущены терактом в Мелитополе и атакой на школы в Донецке. Именно от таких нападений на мирных жителей защищают российские военные людей в Донбассе, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сами факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям — это возмутительно. И именно с этим и борются наши воины. Именно в этом — в защите людей от неонацистов — как раз и заключается основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — отметил Песков. Взрыв в Мелитополе произошел утром 30 мая. Местные власти квалифицировали происшествие как теракт. В этот же день ВСУ ударили по нескольким школам в Донецке. Есть погибшие.