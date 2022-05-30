В Кремле возмущены терактом в Мелитополе и ударом по Донецку

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Кремль возмущен терактом в Мелитополе и ударом до донецким школам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле возмущены терактом в Мелитополе и атакой на школы в Донецке. Именно от таких нападений на мирных жителей защищают российские военные людей в Донбассе, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сами факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям — это возмутительно. И именно с этим и борются наши воины. Именно в этом — в защите людей от неонацистов — как раз и заключается основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — отметил Песков.

Взрыв в Мелитополе произошел утром 30 мая. Местные власти квалифицировали происшествие как теракт. В этот же день ВСУ ударили по нескольким школам в Донецке. Есть погибшие.

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В Кремле возмущены терактом в Мелитополе и атакой на школы в Донецке. Именно от таких нападений на мирных жителей защищают российские военные людей в Донбассе, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сами факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям — это возмутительно. И именно с этим и борются наши воины. Именно в этом — в защите людей от неонацистов — как раз и заключается основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — отметил Песков. Взрыв в Мелитополе произошел утром 30 мая. Местные власти квалифицировали происшествие как теракт. В этот же день ВСУ ударили по нескольким школам в Донецке. Есть погибшие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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