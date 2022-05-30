В Кремле возмущены терактом в Мелитополе и ударом по Донецку

Кремль возмущен терактом в Мелитополе и ударом до донецким школам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле возмущены терактом в Мелитополе и атакой на школы в Донецке. Именно от таких нападений на мирных жителей защищают российские военные людей в Донбассе, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сами факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям — это возмутительно. И именно с этим и борются наши воины. Именно в этом — в защите людей от неонацистов — как раз и заключается основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — отметил Песков.
Взрыв в Мелитополе произошел утром 30 мая. Местные власти квалифицировали происшествие как теракт. В этот же день ВСУ ударили по нескольким школам в Донецке. Есть погибшие.
Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку