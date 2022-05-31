Канада ввела санкции против Кабаевой

31 мая 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Ранее Алина Кабаева попала под санкции Великобритании Фото: сайт партии Единая Россия новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада ввела санкции против олимпийской чемпионки по гимнастики и главы «Национальной Медиа Группы» Алины Кабаевой. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Помимо Кабаевой в санкционный список попали 22 гражданина РФ и российские банки. «Россия. Кабаева Алина Маратовна, 1983 года рождения. # 798», — указано на сайте правительства Канады. Под ограничения также попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании. Ранее санкции в отношении Кабаевой ввела Великобритания. Вместе с ней в список вошла бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила Очеретная и 12 других физических лиц. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Канада ввела санкции против олимпийской чемпионки по гимнастики и главы «Национальной Медиа Группы» Алины Кабаевой. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Помимо Кабаевой в санкционный список попали 22 гражданина РФ и российские банки. «Россия. Кабаева Алина Маратовна, 1983 года рождения. # 798», — указано на сайте правительства Канады. Под ограничения также попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании. Ранее санкции в отношении Кабаевой ввела Великобритания. Вместе с ней в список вошла бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила Очеретная и 12 других физических лиц. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.