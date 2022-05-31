Канада ввела санкции против Кабаевой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия 09.06.2015. Алина Каабаева, кабаева алина
Ранее Алина Кабаева попала под санкции Великобритании Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада ввела санкции против олимпийской чемпионки по гимнастики и главы «Национальной Медиа Группы» Алины Кабаевой. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Помимо Кабаевой в санкционный список попали 22 гражданина РФ и российские банки.

«Россия. Кабаева Алина Маратовна, 1983 года рождения. # 798», — указано на сайте правительства Канады. Под ограничения также попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

Ранее санкции в отношении Кабаевой ввела Великобритания. Вместе с ней в список вошла бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила Очеретная и 12 других физических лиц.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Канада ввела санкции против олимпийской чемпионки по гимнастики и главы «Национальной Медиа Группы» Алины Кабаевой. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. Помимо Кабаевой в санкционный список попали 22 гражданина РФ и российские банки. «Россия. Кабаева Алина Маратовна, 1983 года рождения. # 798», — указано на сайте правительства Канады. Под ограничения также попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании. Ранее санкции в отношении Кабаевой ввела Великобритания. Вместе с ней в список вошла бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила Очеретная и 12 других физических лиц. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...