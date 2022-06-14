Кадыров похвастался успехами своего боевого полка в Северодонецке

14 июня 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

«Ахмат» успешно отбил наступление украинских боевиков, заявил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале записал видео, где похвастался успехами своего боевого полка «Ахмат». По его словам, «Ахмат» успешно отбил наступление украинских боевиков. «Хочу прикольную вещь вам рассказать. Вчера на Северодонецк залетела такая шикарная, мощная, военная группа. Я думаю, что они хотели фильм снять там. Залетели, вышли из машины и потом забежали в здание, но не тут-то было — там Ахмат в засаде», — рассказал Рамзан Кадыров. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об уничтожении полка «Ахмат», которая активно расходилась по украинским СМИ. Он заявил, что это неправда, и в Чечне существует не один такой полк. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале записал видео, где похвастался успехами своего боевого полка «Ахмат». По его словам, «Ахмат» успешно отбил наступление украинских боевиков. «Хочу прикольную вещь вам рассказать. Вчера на Северодонецк залетела такая шикарная, мощная, военная группа. Я думаю, что они хотели фильм снять там. Залетели, вышли из машины и потом забежали в здание, но не тут-то было — там Ахмат в засаде», — рассказал Рамзан Кадыров. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об уничтожении полка «Ахмат», которая активно расходилась по украинским СМИ. Он заявил, что это неправда, и в Чечне существует не один такой полк.