В Германии появился уполномоченный по правам русских

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Евгений Шмидт будет отвечать за права русских в Германии Фото:

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в ФРГ. Как сообщили в партии, к нему можно будет обратиться в случае дискриминации по национальному признаку.

«На заседании фракции „Альтернатива для Германии“ в Бундестаге депутат Евгений Шмидт был выбран уполномоченным по правам русских в Германии. К нему можно будет обращаться в случае дискриминации и нарушения прав сограждан, с целью улучшения и усиления поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи», — передает «Интерфакс» сообщение партии.

Шмидт заявил, что намерен создать некоммерческую организацию для защиты прав русских. «В современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку или культурной принадлежности. Спасибо фракции „Альтернатива для Германии“ за доверие», — сказал Шмидт.

Ранее немецкие СИМ сообщали об «ужасном» уровне русофобии в Германии. Так, московский корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден заявил, что в ФРГ фактически идет «травля России».

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Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в ФРГ. Как сообщили в партии, к нему можно будет обратиться в случае дискриминации по национальному признаку. «На заседании фракции „Альтернатива для Германии“ в Бундестаге депутат Евгений Шмидт был выбран уполномоченным по правам русских в Германии. К нему можно будет обращаться в случае дискриминации и нарушения прав сограждан, с целью улучшения и усиления поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи», — передает «Интерфакс» сообщение партии. Шмидт заявил, что намерен создать некоммерческую организацию для защиты прав русских. «В современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку или культурной принадлежности. Спасибо фракции „Альтернатива для Германии“ за доверие», — сказал Шмидт. Ранее немецкие СИМ сообщали об «ужасном» уровне русофобии в Германии. Так, московский корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден заявил, что в ФРГ фактически идет «травля России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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