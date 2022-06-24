В Германии появился уполномоченный по правам русских

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в ФРГ. Как сообщили в партии, к нему можно будет обратиться в случае дискриминации по национальному признаку.
«На заседании фракции „Альтернатива для Германии“ в Бундестаге депутат Евгений Шмидт был выбран уполномоченным по правам русских в Германии. К нему можно будет обращаться в случае дискриминации и нарушения прав сограждан, с целью улучшения и усиления поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи», — передает «Интерфакс» сообщение партии.
Шмидт заявил, что намерен создать некоммерческую организацию для защиты прав русских. «В современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку или культурной принадлежности. Спасибо фракции „Альтернатива для Германии“ за доверие», — сказал Шмидт.
Ранее немецкие СИМ сообщали об «ужасном» уровне русофобии в Германии. Так, московский корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден заявил, что в ФРГ фактически идет «травля России».
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