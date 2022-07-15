GT: США «одурачили» Евросоюз призывами к новым санкциям против РФ

Евросоюз оказался обманут, поддерживая санкционную политику США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

С началом российской спецоперации на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньшей ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — отмечает журналист издания Сыци Цао.

По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, страны ЕС уже начали задумываться, не были ли они «одурачены» США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России. При этом, по мнению китайских аналитиков, «с точки зрения краткосрочных результатов введенные санкции не достигли своих целей».

США, члены Евросоюза, Великобритания и ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако вскоре стало ясно, что антироссийские ограничения несут негативные последствия и для самих стран Запада: в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом. Так, Германия начала готовиться к экономической катастрофе из-за российского газа. Американский мультимиллиардер Рэй Далио предрек отречение Европы от США из-за кризиса, вызванного антироссийскими санкциями.

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