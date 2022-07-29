Лавров: санкции США против РФ мешают продовольственной сделке

29 июля 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров созвонился с Энтони Блинкеном Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время телефонного разговора с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, что американские санкции мешают заключить сделку для поставок продовольствия. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ. «Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования „коллективным Западом“ этой проблемы в своих геополитических интересах», — сообщается на сайте МИД РФ. Россия, Украина и Турция заключили соглашение о транспортировке украинского зерна через Черное море. В Кремле отметили, что договор много значит для стран, где есть проблема голода. При этом украинцы подписали петицию с просьбой прекратить экспорт зерна с Украины из-за страха голода. В ООН надеются вывозить по 5 миллионов тонн зерна ежемесячно, передает RT. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал США снять ограничения на экспорт российского зерна, сообщает телеканал 360. США и другие страны ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время телефонного разговора с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, что американские санкции мешают заключить сделку для поставок продовольствия. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ. «Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования „коллективным Западом“ этой проблемы в своих геополитических интересах», — сообщается на сайте МИД РФ. Россия, Украина и Турция заключили соглашение о транспортировке украинского зерна через Черное море. В Кремле отметили, что договор много значит для стран, где есть проблема голода. При этом украинцы подписали петицию с просьбой прекратить экспорт зерна с Украины из-за страха голода. В ООН надеются вывозить по 5 миллионов тонн зерна ежемесячно, передает RT. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал США снять ограничения на экспорт российского зерна, сообщает телеканал 360. США и другие страны ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля.