FP: миру грозит экономическая катастрофа из-за санкций против РФ

01 августа 2022 в 08:18 Размер текста - 17 +

Жителей разных стран коснется рост цен на энергоресурсы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за антироссийских санкций, которые ввели европейские станы, и поднявшихся цен на нефть и газ, весь мир обречен столкнуться с экономической катастрофой. Статью об этом выпустил журнал Foreign Policy. «Это касается не только Европы и США — умопомрачительные цены [на нефть и газ] сеют хаос по всему миру. От Эквадора до Южной Африки нехватка топлива и отключения электричества ввергла зависимые от импорта страны в экономические потрясения, заставив отчаявшиеся правительства искать обходные пути. В Шри-Ланке острая нехватка и многодневные очереди вынудили власти издать приказы о работе на дому», — сообщает журнал. Отмечается также, что в Пакистане теперь сокращенная рабочая неделя — власти страны ввели такие меры из-за длительного отключения электроэнергии. В Панаме проходят акции протеста и беспорядки из-за роста цен, дополняет «Федеральное агентство новостей». Из-за высоких цен на энергоносители некоторые страны вернулись к углю. В частности, Индия обязалась перезапустить угольные шахты и увеличить производство. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере уже признал, что 2022 год будет тяжелым на фоне продолжающегося конфликта на Украине и роста стоимости энергоресурсов, пишет MK.RU . Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение населения Донбасса от продолжавшихся 8 лет обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на цели спецоперации, страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые в итоге негативно повлияли на экономику недружественных государств. Цена на газ в ЕС достигла отметки в 2350 долларов за тысячу кубометров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за антироссийских санкций, которые ввели европейские станы, и поднявшихся цен на нефть и газ, весь мир обречен столкнуться с экономической катастрофой. Статью об этом выпустил журнал Foreign Policy. «Это касается не только Европы и США — умопомрачительные цены [на нефть и газ] сеют хаос по всему миру. От Эквадора до Южной Африки нехватка топлива и отключения электричества ввергла зависимые от импорта страны в экономические потрясения, заставив отчаявшиеся правительства искать обходные пути. В Шри-Ланке острая нехватка и многодневные очереди вынудили власти издать приказы о работе на дому», — сообщает журнал. Отмечается также, что в Пакистане теперь сокращенная рабочая неделя — власти страны ввели такие меры из-за длительного отключения электроэнергии. В Панаме проходят акции протеста и беспорядки из-за роста цен, дополняет «Федеральное агентство новостей». Из-за высоких цен на энергоносители некоторые страны вернулись к углю. В частности, Индия обязалась перезапустить угольные шахты и увеличить производство. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере уже признал, что 2022 год будет тяжелым на фоне продолжающегося конфликта на Украине и роста стоимости энергоресурсов, пишет MK.RU. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение населения Донбасса от продолжавшихся 8 лет обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на цели спецоперации, страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые в итоге негативно повлияли на экономику недружественных государств. Цена на газ в ЕС достигла отметки в 2350 долларов за тысячу кубометров.