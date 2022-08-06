Mash: в медучреждения Москвы вернут масочный режим

Медиков в Москве попросили запастись масками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В медучреждения Москвы вернут масочный режим для защиты от коронавируса. Об этом сообщает Mash со ссылкой на приказ столичного Депздрава.

«Масочный режим возвращается. Правда, пока что только в медучреждения Москвы — их сотрудников обязали вернуться к мерам защиты против коронавируса. Такой указ поступил руководителям столичных клиник и больниц от Депздрава», — пишет telegram-канал Mash.

Сообщается, что медиков просят закупить антисептики, перчатки, маски и противовирусные препараты, а также стерилизовать ультрафиолетом поверхности. К работе не будут допускать сотрудников с признаками заболевания. Родственникам запретят посещать пациентов в стационарах. Также медперсонал будет рассказывать посетителям о важности ревакцинации от COVID-19, пишет Mash.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил амнистию по штрафам за нарушение ковидных мер с 1 июня, пишет РАПСИ. В России в начале июля отменили все коронавирусные ограничения. Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в сентябре будет новая волна COVID-19. В России начала расти суточная заболеваемость коронавирусом, на фоне этого в Кремле призвали граждан соблюдать рекомендации правительства и Роспотребнадзора.