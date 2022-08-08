Общественники намерены заставить Nike вернуться в Россию

09 августа 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

Покинув РФ, Nike нарушил права российских потребителей, считают в ОПИ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компании Nike в России предъявлен иск. Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) считает, что фирма, объявив об уходе из страны, перестала выполнять свои гарантийные обязательства перед клиентами. Первое заседание пройдет 18 августа в Черемушкинском райсуде Москвы, передают «Известия». «Как импортер и продавец, ООО „Найк“ и ООО „Найк Ритэйл“ несут установленные законом „О защите прав потребителей“ юридические обязанности. В том числе по требованию и выбору потребителя заменить недоброкачественный товар новым — этой же марки, безвозмездно устранить недостатки товара, возвратить уплаченную за товар денежную сумму», — указал в иске глава ОПИ Олег Павлов. По его словам, оба импортера, прекратив поставки и реализацию товаров на территории РФ, нарушают возложенные на них законом обязанности. Павлов отметил, что в судебном процессе в качестве экспертного органа будет участвовать Роспотребнадзор. Ведомство должно представить экспертное заключение о соблюдении Nike закона о защите прав потребителей. Многие иностранные бренды приостановили работу на территории РФ в связи с российской спецоперацией на Украине. Компания Inventive Retail Group, владеющая магазинами Apple, Lego, Samsung и Nike, заявляла о своем намерении остаться на российском рынке. Однако в конце мая Nike заявила о закрытии всех магазинов на территории России. Сообщалось, что оставшаяся продукция будет передана мультибрендовым магазинам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компании Nike в России предъявлен иск. Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) считает, что фирма, объявив об уходе из страны, перестала выполнять свои гарантийные обязательства перед клиентами. Первое заседание пройдет 18 августа в Черемушкинском райсуде Москвы, передают «Известия». «Как импортер и продавец, ООО „Найк“ и ООО „Найк Ритэйл“ несут установленные законом „О защите прав потребителей“ юридические обязанности. В том числе по требованию и выбору потребителя заменить недоброкачественный товар новым — этой же марки, безвозмездно устранить недостатки товара, возвратить уплаченную за товар денежную сумму», — указал в иске глава ОПИ Олег Павлов. По его словам, оба импортера, прекратив поставки и реализацию товаров на территории РФ, нарушают возложенные на них законом обязанности. Павлов отметил, что в судебном процессе в качестве экспертного органа будет участвовать Роспотребнадзор. Ведомство должно представить экспертное заключение о соблюдении Nike закона о защите прав потребителей. Многие иностранные бренды приостановили работу на территории РФ в связи с российской спецоперацией на Украине. Компания Inventive Retail Group, владеющая магазинами Apple, Lego, Samsung и Nike, заявляла о своем намерении остаться на российском рынке. Однако в конце мая Nike заявила о закрытии всех магазинов на территории России. Сообщалось, что оставшаяся продукция будет передана мультибрендовым магазинам.